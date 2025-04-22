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Эль-Класико рассудит один из самых сдержанных арбитров Ла Лиги

Мировой футбол
Новости
22 Апреля 2025 21:48
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Эль-Класико рассудит один из самых сдержанных арбитров Ла Лиги

Финальный матч Кубка Испании по футболу между мадридским «Реалом» и «Барселоной» обслужит арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.

Как сообщает İdman.biz, об этом официально объявила Королевская федерация футбола Испании.

По данным WhoScored, Бенгоэчеа входит в число арбитров, допускающих наиболее свободную игру: в среднем он фиксирует всего 22,38 фола за матч — это второй самый низкий показатель среди всех судей Ла Лиги. Также в текущем сезоне он показал 57 жёлтых карточек в 16 матчах (в среднем 3,56 за игру) и 4 красные карточки.

Исторически финалы Эль-Класико отличаются высокой напряжённостью, и назначение арбитра, предпочитающего минимальное вмешательство в игру, может существенно повлиять на ход встречи. Напомним, «Реал» выигрывал Кубок Испании лишь трижды в XXI веке — в 2011, 2014 и 2023 годах, и дважды в финале соперником выступала именно «Барселона».

İdman.biz

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