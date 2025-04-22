Форвард "Ман Сити" хочет перейти в "Барселону"

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, находящийся в аренде в «Астон Вилле», рассматривает возможность перехода в «Барселону».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на издание Sport, несмотря на хорошие выступления в составе бирмингемского клуба, особенно в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против ПСЖ, 27-летний футболист остаётся привержен идее продолжить карьеру в Испании.

Каталонский клуб действительно заинтересован в левом вингере, способном действовать по всей линии атаки, однако переход может состояться лишь при условии, что Рэшфорд согласится на понижение зарплаты. Зарплатный компромисс — ключевое условие для сделки, учитывая финансовые ограничения «Барселоны».

Ранее в январе каталонцы уже рассматривали вариант аренды Рэшфорда, но отказались от него в пользу продления контрактов с ключевыми игроками, включая Педри, Гави и Араухо.

İdman.biz