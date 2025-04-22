"Ноттингем" обыграл на выезде "Тоттенхэм" - ВИДЕО

В английской премьер-лиге состоялся заключительный матч 33-го тура.

Как передаёт İdman.biz , в отчётной игре встретились «Тоттенхэм» и «Ноттингем».

Гости одержали победу со счетом 2:1. Оба гола «Ноттингем» забили в первый раз — отличились Андерсон и Вуд. Хозяева поля удалось лишь сократить разрыв в счете благодаря голу Ришарлисона.

Благодаря этой победе «Ноттингем», набрав 60 очков, вернулся на третье место в турнирной таблице, сместившись с ним «Ньюкасл» (59 очков).