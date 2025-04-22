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"Ноттингем" обыграл на выезде "Тоттенхэм" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
22 Апреля 2025 01:10
23
"Ноттингем" обыграл на выезде "Тоттенхэм" - ВИДЕО

В английской премьер-лиге состоялся заключительный матч 33-го тура.

Как передаёт İdman.biz , в отчётной игре встретились «Тоттенхэм» и «Ноттингем».

Гости одержали победу со счетом 2:1. Оба гола «Ноттингем» забили в первый раз — отличились Андерсон и Вуд. Хозяева поля удалось лишь сократить разрыв в счете благодаря голу Ришарлисона.

Благодаря этой победе «Ноттингем», набрав 60 очков, вернулся на третье место в турнирной таблице, сместившись с ним «Ньюкасл» (59 очков).

1

Ливерпуль

33

24

7

2

75-31

79

2

Арсенал

33

18

12

3

61-27

66

3

Ноттингем

33

17

6

9

53-39

60

4

Ньюкасл

33

18

5

10

62-44

59

5

Манчестер Сити

33

17

7

9

64-42

58

6

Челси

33

16

9

8

58-40

57

7

Астон Вилла

33

16

9

8

53-47

57

8

Борнмут

33

13

10

10

52-40

49

9

Фулхэм

33

13

9

11

48-45

48

10

Брайтон

33

12

12

9

53-53

48

11

Брентфорд

33

13

7

13

56-50

46

12

Кристал Пелас

33

11

11

11

41-45

44

13

Эвертон

33

8

14

11

34-40

38

14

Манчестер Юнайтед

33

10

8

15

38-46

38

15

Вулверхэмптон

33

11

5

17

48-61

38

16

Тоттенхэм

33

11

4

18

61-51

37

17

Вест Хэм

33

9

9

15

37-55

36

18

Ипсвич

33

4

9

20

33-71

21

19

Лестер

33

4

6

23

27-73

18

20

Саутгемптон

33

2

5

26

24-78

11

İdman.biz

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