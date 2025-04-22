"Ноттингем" обыграл на выезде "Тоттенхэм" - ВИДЕО

В английской премьер-лиге состоялся заключительный матч 33-го тура.
Как передаёт İdman.biz , в отчётной игре встретились «Тоттенхэм» и «Ноттингем».
Гости одержали победу со счетом 2:1. Оба гола «Ноттингем» забили в первый раз — отличились Андерсон и Вуд. Хозяева поля удалось лишь сократить разрыв в счете благодаря голу Ришарлисона.
Благодаря этой победе «Ноттингем», набрав 60 очков, вернулся на третье место в турнирной таблице, сместившись с ним «Ньюкасл» (59 очков).
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Ливерпуль
|
33
|
24
|
7
|
2
|
75-31
|
79
|
2
|
Арсенал
|
33
|
18
|
12
|
3
|
61-27
|
66
|
3
|
Ноттингем
|
33
|
17
|
6
|
9
|
53-39
|
60
|
4
|
Ньюкасл
|
33
|
18
|
5
|
10
|
62-44
|
59
|
5
|
Манчестер Сити
|
33
|
17
|
7
|
9
|
64-42
|
58
|
6
|
Челси
|
33
|
16
|
9
|
8
|
58-40
|
57
|
7
|
Астон Вилла
|
33
|
16
|
9
|
8
|
53-47
|
57
|
8
|
Борнмут
|
33
|
13
|
10
|
10
|
52-40
|
49
|
9
|
Фулхэм
|
33
|
13
|
9
|
11
|
48-45
|
48
|
10
|
Брайтон
|
33
|
12
|
12
|
9
|
53-53
|
48
|
11
|
Брентфорд
|
33
|
13
|
7
|
13
|
56-50
|
46
|
12
|
Кристал Пелас
|
33
|
11
|
11
|
11
|
41-45
|
44
|
13
|
Эвертон
|
33
|
8
|
14
|
11
|
34-40
|
38
|
14
|
Манчестер Юнайтед
|
33
|
10
|
8
|
15
|
38-46
|
38
|
15
|
Вулверхэмптон
|
33
|
11
|
5
|
17
|
48-61
|
38
|
16
|
Тоттенхэм
|
33
|
11
|
4
|
18
|
61-51
|
37
|
17
|
Вест Хэм
|
33
|
9
|
9
|
15
|
37-55
|
36
|
18
|
Ипсвич
|
33
|
4
|
9
|
20
|
33-71
|
21
|
19
|
Лестер
|
33
|
4
|
6
|
23
|
27-73
|
18
|
20
|
Саутгемптон
|
33
|
2
|
5
|
26
|
24-78
|
11
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