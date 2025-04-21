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Винисиус высказался о своем будущем в "Реале"

Мировой футбол
Новости
21 Апреля 2025 21:19
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Винисиус высказался о своем будущем в "Реале"

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор после минимальной победы над «Атлетиком» (1:0) в матче 32-го тура Ла Лиги заявил, что хочет остаться в клубе на долгие годы. Для 24-летнего бразильца это была 200-я победа в составе «сливочных», сообщает İdman.biz.

«Я добился этого благодаря упорному труду, жертвам и поддержке всех в клубе — тренеров, президента, игроков. Хочу продолжать в том же духе и надеюсь творить историю здесь», — приводит слова Винисиуса издание Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл 47 матчей, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года, а по данным Transfermarkt рыночная стоимость игрока оценивается в 200 миллионов евро.

İdman.biz

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