Матчи Серии А перенесены

Матчи итальянский Серии А по футболу, которые должны были состояться сегодня, 21 апреля, перенесены из-за смерти Папы Римского Франциска, скончавшегося в своей резиденции в Ватикане.

«В связи с кончиной Папы Римского Профессиональная лига Серия А объявляет, что матчи, запланированные на сегодня в чемпионате, переносятся на более поздний срок», - говорится в заявлении пресс-службы лиги в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщает İdman.biz, 21 апреля в чемпионате Италии должны были состоятся четыре матча: «Торино» - «Удинезе», «Кальяри» - «Фиорентина», «Дженоа» - «Лацио», «Парма» - «Ювентус».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набравший 71 очко. На втором месте находится «Наполи», также набравший 71 балл. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта» с 64 очками.

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