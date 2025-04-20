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Фабио Каннаваро: сначала отобрал мяч у Марадоны, а потом поднялся на вершину мирового футбола

Мировой футбол
Новости
20 Апреля 2025 10:52
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Фабио Каннаваро: сначала отобрал мяч у Марадоны, а потом поднялся на вершину мирового футбола

Его путь — это история о силе характера, мечте и безграничной любви к футболу. Родившись в скромной неаполитанской семье, он прошёл путь от дворовых матчей до вершины мирового футбола. Каннаваро не просто поднял над головой Кубок мира — он стал символом целой эпохи.

Фабио родился в рабочем районе Фуоригротта в Неаполе. Его отец трудился в порту, мать занималась домом и воспитывала детей. В семье не было излишеств, но была страсть — футбол. Маленький Каннаваро играл с друзьями во дворе, мечтая однажды оказаться на стадионе, где блистал Диего Марадона.

Судьба улыбнулась ему: он стал болбоем на матчах «Наполи» и однажды, ещё юношей, на тренировке юношеской команды отобрал мяч у самого Марадоны. Этот эпизод стал поворотной точкой. Каннаваро попал в основной состав «Наполи», а позже стал оплотом обороны сборной Италии и ведущих клубов Европы — от «Пармы» и «Ювентуса» до мадридского «Реала».

На чемпионате мира 2006 года Фабио достиг вершины. Он не просто капитан — он стена, вдохновитель и голос команды. В финале против Франции именно его слова, сказанные каждому из партнёров перед серией пенальти, стали психологическим щитом. После победы он поднял над головой не только Кубок мира, но и своих детей — став символом не только спортивной, но и человеческой победы.

Тот год стал для него триумфом: чемпион мира, обладатель «Золотого мяча» и статус живой легенды. Его имя вошло в историю как единственного защитника за последние десятилетия, удостоенного главной индивидуальной награды футбольного мира.

Но Каннаваро всегда оставался верен корням. Он не забывал про Неаполь, про те улицы, где всё началось. А позже вернулся к футболу в роли тренера, чтобы делиться опытом с молодыми и вдохновлять новое поколение.

Последним его официальным назначением был пост главного тренера китайского клуба «Бэйцзин Гоань» в 2023 году, но уже к 2024-му он покинул эту должность. После этого Каннаваро периодически появляется в футбольной аналитике и рассматривается как кандидат на различные посты, включая возможную работу в структурах сборной Италии или клубах Серии А.

Фабио Каннаваро — это история о том, как из простого двора Неаполя можно подняться на самую вершину мирового футбола.

İdman.biz

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