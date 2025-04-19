19 Апреля 2025
RU

Дзюдоистка дебютировала в профессиональном футболе

Мировой футбол
Новости
19 Апреля 2025 15:02
20
Дзюдоистка дебютировала в профессиональном футболе

18 апреля состоялся матч пятого тура второго этапа чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги, в котором "Металлист 1925" разгромил "Ладомир" со счетом 6:0.

Как сообщает İdman.biz, в этой встрече за харьковчанок дебютировала украинская дзюдоистка Дарья Билодид. Она вышла на замену на 87-й минуте встречи вместо Елизаветы Молодюк. Следовательно, Билодид впервые сыграла в профессиональном футболе.

У 24-летней спортсменки была даже возможность забить гол, но после ее удара по воротам из штрафной мяч попал во вратаря. Кроме того, потом выяснилось, что она была в офсайде.

После этой победы "Металлист 1925" набрал 36 очков и занимает второе место в таблице.

Знаменитая украинская дзюдоистка подписала профессиональный контракт с «Металлистом» на этой неделе. Ранее она была амбассадором клуба. Карьеру в дзюдо спортсменка также завершать не планирует, в «Металлисте» говорили, что будут подстраиваться под ее возможности, а подписание контракта с такой известной спортсменкой привлечет внимание к женскому футболу.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Игры с голевой феерией в дополнительное время
15:59
Мировой футбол

Игры с голевой феерией в дополнительное время

В список вошли 16 матчей
"Кан" после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
13:44
Мировой футбол

"Кан" после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции

Команда проиграла "Мартигу" в матче 31-го тура Лиги 2
Лучшие защитники-бомбардиры всех времён. От Роберто Карлоса до Рональда Кумана
13:06
Мировой футбол

Лучшие защитники-бомбардиры всех времён. От Роберто Карлоса до Рональда Кумана

Серхио Рамос снова забил, но до рекорда ему еще далеко
Конте покинет "Наполи"
12:27
Мировой футбол

Конте покинет "Наполи"

На его место два кандидата
Трансферные планы "Манчестер Сити"
11:30
Мировой футбол

Трансферные планы "Манчестер Сити"

Туринский "Ювентус" хочет получить за игрока 80 миллионов евро
Роналду может подписать контракт с "Ман Сити" или "Челси"
10:52
Мировой футбол

Роналду может подписать контракт с "Ман Сити" или "Челси"

Он рассматривает уход из "Аль-Насра"

Самое читаемое

Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов
18 Апреля 11:11
Мировой футбол

Пять команд Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов

Испания занимает второе место в таблице коэффициентов
В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды
18 Апреля 14:16
Мировой футбол

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды

Всё зависит от ПСЖ
"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках
18 Апреля 10:14
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы МЮ обыграл "Лион" со счётом 5:4
"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию
18 Апреля 15:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию

В таблицу вошли 400 лучших клубов континента