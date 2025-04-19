Дзюдоистка дебютировала в профессиональном футболе

18 апреля состоялся матч пятого тура второго этапа чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги, в котором "Металлист 1925" разгромил "Ладомир" со счетом 6:0.

Как сообщает İdman.biz, в этой встрече за харьковчанок дебютировала украинская дзюдоистка Дарья Билодид. Она вышла на замену на 87-й минуте встречи вместо Елизаветы Молодюк. Следовательно, Билодид впервые сыграла в профессиональном футболе.

У 24-летней спортсменки была даже возможность забить гол, но после ее удара по воротам из штрафной мяч попал во вратаря. Кроме того, потом выяснилось, что она была в офсайде.

После этой победы "Металлист 1925" набрал 36 очков и занимает второе место в таблице.

Знаменитая украинская дзюдоистка подписала профессиональный контракт с «Металлистом» на этой неделе. Ранее она была амбассадором клуба. Карьеру в дзюдо спортсменка также завершать не планирует, в «Металлисте» говорили, что будут подстраиваться под ее возможности, а подписание контракта с такой известной спортсменкой привлечет внимание к женскому футболу.

İdman.biz