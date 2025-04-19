Экс-игрок сборной Хорватии погиб в ДТП

Бывший полузащитник французского «Монако» и сборной Хорватии Никола Покривач погиб в ДТП.

Как передает İdman.biz, об этом сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза (HNS).

Ему было 39 лет.

«С 2015 года Покривач боролся с тяжелой болезнью, из-за которой он ушел из профессионального футбола, но вскоре возобновил футбольную деятельность в клубах низших лиг, что только подтвердило его неиссякаемая любовь к игре в футбол», - говорится в пресс-релизе федерации футбола Хорватии.

По данным vecernji.hr, авария произошла в пятницу в Карловаце в результате столкновения четырех легковых автомобилей. Двое человек, включая Покривача, погибли, еще трое были доставлены в больницу. Покривач возвращался с тренировки своего клуба «Войнич» из низшего хорватского дивизиона.

İdman.biz