Роналду не помог своему клубу избежать поражения

В матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» одержала домашнюю победу над «Аль-Насром» со счетом 2:1, сообщает İdman.biz.

Счёт был открыт на 35-й минуте — полузащитник Турки Аль-Аммар поразил ворота гостей после передачи Пьера-Эмерика Обамеянга. На 84-й минуте Садио Мане сравнял результат, но уже спустя три минуты Обамеянг вновь вывел «Аль-Кадисию» вперёд, став автором победного гола.

Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

После победы «Аль-Кадисия» набрала 53 очка и вышла на пятое место в таблице Про-Лиги. «Аль-Наср» с 58 очками остался третьим.

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