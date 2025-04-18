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Один из основных форвардов "Интера" может не сыграть против "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
18 Апреля 2025 23:05
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Один из основных форвардов "Интера" может не сыграть против "Барселоны"

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам получил мышечную травму и может пропустить первый матч полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Как передат İdman.biz, об этом сообщил официальный сайт миланского клуба.

У 26-летнего форварда диагностирована усталость приводящих мышц левого бедра, полученная после напряжённой игры против «Баварии» в четвертьфинале. Хотя Тюрам отыграл весь матч, его участие в предстоящих встречах теперь под вопросом.

Футболист, скорее всего, не сыграет в ответном матче Кубка Италии против «Милана» и может пропустить ближайший тур Серии А. Однако в «Интере» надеются, что он успеет восстановиться к поединку с «Барселоной». В случае его отсутствия основным нападающим может стать Марко Арнаутович.

İdman.biz

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