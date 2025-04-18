После провала в Лиге чемпионов "Реал" распродаст игроков

Руководство мадридского «Реала» пересматривает планы по продлению контрактов с рядом футболистов после вылета команды из Лиги чемпионов, сообщает İdman.biz со ссылкой на Relevo.

Под угрозой оказались соглашения с Лукой Модричем, Хесусом Вальехо, Лукасом Васкесом и Давидом Алабой. При этом несмотря на возраст, именно 39-летний Модрич имеет наибольшие шансы остаться в клубе.

Судьба Давида Алабы определится после клубного чемпионата мира, который стартует в июне. А Лукас Васкес, скорее всего, покинет команду летом — на его позицию «Реал» может подписать защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

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