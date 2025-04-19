В футболе такое может произойти впервые

Сезон 2024/25 в Европе может завершиться беспрецедентными финалами.

İdman.biz сообщает, что впервые в истории одна и та же пара может встретиться в финале как среди мужчин, так и среди женщин.

Это историческое событие всего в одном шаге от свершения. Если «Барселона» и «Арсенал» выйдут в полуфинал, это будет беспрецедентный финал.

«Барселона» встретится с «Интером» в мужском турнире и с «Челси» - в женском. «Арсеналу» предстоит встретиться с ПСЖ и «Лионом» соответственно.

Отметим, что финалисты женской Лиги чемпионов определятся 27 апреля, а мужской - седьмого мая.

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