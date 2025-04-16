"Бавария" нацелилась на 19-летнего турецкого таланта

Мюнхенская "Бавария" планирует усиление состава в летнее трансферное окно — клуб хочет вернуть 19-летнего турецкого таланта Кенана Йылдыза из "Ювентуса", а также подписать защитника "Борнмута" Дина Хейсена, сообщает İdman.biz.

Йылдыз, воспитанник академии "Баварии", провёл в клубе десять лет, прежде чем в 2022 году перебрался в Серию А. Немцы рассчитывают на его возвращение, особенно если "Ювентус" не попадёт в Лигу чемпионов и будет вынужден расстаться с рядом игроков.

Помимо Йылдыза, тренер "Баварии" Венсан Компани также заинтересован в Хейсене. За 50 миллионов фунтов (€60 млн) центрбека могут выкупить уже этим летом, несмотря на интерес со стороны "Реала" и топ-клубов АПЛ.

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