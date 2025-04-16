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Моуринью вспомнил, что ему сказал первый человек, встретивший его в "Челси"

Мировой футбол
Новости
16 Апреля 2025 09:28
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Моуринью вспомнил, что ему сказал первый человек, встретивший его в "Челси"

Бывший наставник "Челси", а ныне главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью рассказал о причинах своего перехода в лондонский клуб в 2004 году и поделился воспоминаниями о первом визите на "Стэмфорд Бридж", сообщает İdman.biz.

По словам португальца, ключевую роль сыграли встречи с Романом Абрамовичем и тогдашним исполнительным директором клуба Питером Кеньоном. Руководство "Челси" поставило цель - как можно скорее выиграть Премьер-лигу, и именно это стало сильной мотивацией для Моуринью.

Особенно запомнился ему первый визит на домашнюю арену "синих".

"Я только что вышел в финал Лиги чемпионов и приехал на матч 'Челси' - 'Монако'. Первый человек, который подошёл ко мне, сказал: 'Мы не хотим тебя видеть здесь, мы любим Раньери'", - рассказал Моуринью в интервью The Telegraph.

İdman.biz

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