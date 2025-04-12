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Ла Лига: гости побеждают хозяев поля

Мировой футбол
Новости
12 Апреля 2025 20:30
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Ла Лига: гости побеждают хозяев поля

В испанской Ла Лиге по футболу продолжаются матчи 31-го тура.

Как передает İdman.biz, в субботу проходят четыре матча испанского чемпионата.

В первой встрече игрового дня «Мальорка» одержала победу на выезде над «Реал Сосьедадом», забив в ворота соперника два безответных мяча.

Еще один матч завершился победой гостей — «Лас-Пальмас» обыграл «Хетафе» со счётом 3:1.

Кроме того, встречаются «Сельта» — «Эспаньол» и «Леганес» — «Барселона».

Ла Лига
12 апреля
31-й тур

«Реал Сосьедад» — «Мальорка» 0:2

Голы: Ларин (0:1), 20, Даррер (0:2), 47

«Хетафе» — «Лас-Пальмас» 1:3
Голы: Альдерете (1:0), 19, Силва (1:1), 53, Макберни (1:2), 61, (1:3), 74

«Сельта» — «Эспаньол»
«Леганес» — «Барселона»

İdman.biz

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