Чемпион потерял очки, "Бавария" против "Боруссии" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В 29-м туре немецкой Бундеслиги состоялись еще пять матчей.

Как сообщает İdman.biz, действующий чемпион — «Байер» — потерпел серьезный удар в борьбе за титул.

Леверкузенский клуб не смог сломить сопротивление «Униона» на своём поле. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Лидер турнирной таблицы — «Бавария» — встретится с дортмундской «Боруссией».

Немецкая Бундеслига

29-й тур

12 апреля

17:30. «Байер» — «Унион» — 0:0

17:30. «Боруссия» М — «Фрайбург» — 1:2

17:30. «Бохум» — «Аугсбург» — 1:2

17:30. «Хоффенхайм» — «Майнц» — 2:0

17:30. «Хольштайн» — «Санкт-Паули» — 1:2

20:30. «Бавария» — «Боруссия» Д