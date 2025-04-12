"Милан" отгрузил четыре мяча "Удинезе" - ВИДЕО

Поединком «Удинезе» и «Милана» стартовал 32-й тур итальянской Серии А. Миланский коллектив не испытал особых проблем с оппонентом и добыл крупную победу, отгрузив ворота коллектива из Удине четыре безответных мяча, передает İdman.biz.

Авторами забитых мячей стал Рафаэл Леау, Страхинья Павлович, Тео Эрнандес и Тиджани Рейндерс.

Благодаря этой победе «Милан» смог набрать 51 зачетный балл и идет лишь на девятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе «Удинезе» осталось 40 очков и 11-я строчка.

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