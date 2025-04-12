Лионель Месси близок к новому соглашению с "Интер Майами"

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, как сообщается, находится на финальной стадии переговоров о продлении контракта с «Интер Майами» до конца сезона 2026 года, сообщает İdman.biz со ссылкой на The Athletic.

Действующее соглашение Месси с клубом MLS истекает в конце 2025 года. Новый контракт позволит аргентинцу, которому к тому моменту исполнится 39 лет, продолжить выступления в лиге ещё как минимум один сезон. Кроме того, это усиливает шансы на участие Месси в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт, в том числе, в США.

Собственник клуба Хорхе Мас ранее заявлял, что хочет видеть Месси на новом стадионе команды, который откроется в следующем году: «Надеюсь, это произойдёт. Все зависит только от него».

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