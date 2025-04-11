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Пол Скоулз - о тренере "Манчестер Юнайтед" Амориме: "Мне кажется, он не любит свою команду"

Мировой футбол
Новости
11 Апреля 2025 09:00
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Пол Скоулз - о тренере "Манчестер Юнайтед" Амориме: "Мне кажется, он не любит свою команду"

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о главном тренере клуба Рубене Амориме после ничьей в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Лионом» (2:2).

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
10 апреля 2025, четверг. 23:00

Лион (Франция) - Манчестер Юнайтед (Англия) - 2:2

Голы: 1:0 Альмада – 25' 1:1 Йоро – 45+5' 1:2 Зиркзее – 88' 2:2 Шерки – 90+5'

«Я не думаю, что Рубен Аморим действительно верит, что его команда продолжает прогрессировать. Честно говоря, мне кажется, он даже не любит свою команду. Думаю, он понимает, что у него не такая уж и хорошая команда. Он хочет лучшего - ему нужно что-то получше. Это видно по его поведению на бровке - он всегда выглядит разочарованным», - приводит слова Скоулза İdman.biz со ссылкой на BBC.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом» состоится 17 апреля.

İdman.biz

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