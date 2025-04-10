Моуриньо намерен усилить "Фенербахче" звездой "Баварии"

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью заинтересован в приглашении ветерана "Баварии" Томаса Мюллера, который покинет мюнхенский клуб летом после более 20 лет в составе команды, сообщает İdman.biz.

По информации Sporx, турецкий клуб готов предложить 34-летнему футболисту однолетний контракт с опцией продления еще на сезон. Моуринью рассчитывает усилить состав опытным и авторитетным игроком на фоне возможного ухода ключевых атакующих футболистов — Душана Тадича и Эдина Джеко.

Переход Мюллера может стать частью амбициозного плана "Фенербахче" по борьбе за титулы как в Турции, так и на европейской арене.

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