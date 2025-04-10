Футболист умер после столкновения с вратарем - ВИДЕО - ФОТО

Футболист перуанской команды "Реал Титан" Хелар Гонсалес Альтамирано скончался в возрасте 21 года в результате столкновения с вратарем во время матча Кубка Перу.

Как передает İdman.biz, об этом сообщается в соцсетях клуба.

Гонсалес на 70-й минуте матча против "Дефенсор Нуэва" попытался сыграть в воздухе и получил удар по голове в столкновении с вратарем соперника. Игрок упал, потерял сознание и был доставлен с поля в больницу города Мойобамба, где, несмотря на усилия медиков, скончался через два дня. Причиной смерти стал разрыв артерии головного мозга.

"Покойся с миром, Хелар Гонсалес Альтамирано. Мы будем помнить тебя за твою любовь к футболу и любовь к своей семье. Ты был нашим лидером и оставил нам огромную боль", - говорится в сообщении клуба "Реал Титан" в Facebook.

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