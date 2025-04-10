10 Апреля 2025
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Определилась команда месяца

Мировой футбол
Новости
10 Апреля 2025 11:49
10
Определилась команда месяца

Объявлена лучшая футбольная команда марта.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил IFFHS.

«Барселона» стала командой, набравшей наибольшее количество очков в мировом рейтинге в прошлом месяце. В марте испанский гранд набрал 64 очка.

«Астон Вилла», заработавшая столько же, заняла второе место в месяце по дополнительным показателям. «Интер» финишировал в первой шестерке с 61 очком, «Бавария» - с 49, а «Лион» и «Айнтрахт» - с 44.

Отметим, что в январе титул команды месяца завоевал «Арсенал», а в феврале - «Реал Мадрид».

İdman.biz

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