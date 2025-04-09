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"Арсенал" установил клубный рекорд в Лиге чемпионов после разгрома "Реала"

Мировой футбол
Новости
9 Апреля 2025 09:43
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"Арсенал" установил клубный рекорд в Лиге чемпионов после разгрома "Реала"

Английская футбольная команда «Арсенал» установила рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Лиге чемпионов после победы в первом матче 1/4 финала турнира с мадридским «Реалом» на стадионе «Эмирейтс» в Англии с разгромным счётом 3:0.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
08 апреля 2025, вторник. 23:00

"Арсенал" (Лондон, Англия) - "Реал Мадрид" (Испания) - 3:0

Голы: 1:0 Райс – 58' 2:0 Райс – 70' 3:0 Мерино – 75'

Камавинга ("Реал Мадрид") – 90+4'

По информации портала, эта победная серия, состоящая из семи матчей, стала для лондонского клуба первой в истории.

Напомним, «Арсенал» не выиграл ещё ни одного трофея Лиги чемпионов. Последний раз лондонский клуб играл в финале турнира с каталонской «Барселоной» в 2006 году.

Ответный матч с мадридским «Реалом» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 16-го апреля.

İdman.biz

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