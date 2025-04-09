Роналду может приобрести часть или весь испанский клуб

В сети распространилась информация о возможной причастности Криштиану Роналду к приобретению испанского клуба «Валенсия», сообщает İdman.biz.

Легендарный 40-летний португалец по-прежнему демонстрирует высокий уровень в составе «Аль-Насра», но уже обсуждаются его планы после завершения карьеры - предположительно после чемпионата мира 2026 года.

Роналду рассматривает варианты работы в футболе после ухода с поля, включая тренерскую деятельность и инвестиции в клубный спорт. Одним из таких проектов может стать «Валенсия», с владельцем которой, Питером Лимом, Роналду поддерживает близкие отношения.

Президентом клуба является сын Лима - Киат, что усилило слухи о возможном участии португальца в будущем клуба.

Заметим, что в недавнем матче испанской Ла Лиги «Валенсия» неожиданно обыграла мадридский «Реал» (2:1), в котором Роналду выступал много лет.

İdman.biz