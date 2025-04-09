9 Апреля 2025
RU

Роналду может приобрести часть или весь испанский клуб

Мировой футбол
Новости
9 Апреля 2025 09:20
25
Роналду может приобрести часть или весь испанский клуб

В сети распространилась информация о возможной причастности Криштиану Роналду к приобретению испанского клуба «Валенсия», сообщает İdman.biz.

Легендарный 40-летний португалец по-прежнему демонстрирует высокий уровень в составе «Аль-Насра», но уже обсуждаются его планы после завершения карьеры - предположительно после чемпионата мира 2026 года.

Роналду рассматривает варианты работы в футболе после ухода с поля, включая тренерскую деятельность и инвестиции в клубный спорт. Одним из таких проектов может стать «Валенсия», с владельцем которой, Питером Лимом, Роналду поддерживает близкие отношения.

Президентом клуба является сын Лима - Киат, что усилило слухи о возможном участии португальца в будущем клуба.

Заметим, что в недавнем матче испанской Ла Лиги «Валенсия» неожиданно обыграла мадридский «Реал» (2:1), в котором Роналду выступал много лет.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Лига чемпионов: ПСЖ и "Барселона" сыграют дома
10:24
Мировой футбол

Лига чемпионов: ПСЖ и "Барселона" сыграют дома

Ответные матчи состоятся 15-16 апреля
"Арсенал" установил клубный рекорд в Лиге чемпионов после разгрома "Реала"
09:43
Мировой футбол

"Арсенал" установил клубный рекорд в Лиге чемпионов после разгрома "Реала"

Ответный матч состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 16-го апреля
Хавбек "Арсенала" вошел в историю Лиги чемпионов
09:00
Мировой футбол

Хавбек "Арсенала" вошел в историю Лиги чемпионов

Деклан Райс сыграл ключевую роль в разгромной победе над "Реалом"
Неймар назвал победителя Лиги чемпионов
01:09
Мировой футбол

Неймар назвал победителя Лиги чемпионов

Бразильская звезда также спрогнозировала полуфиналистов еврокубка

Лига чемпионов: "Арсенал" разгромил "Реал", "Интер" победил на выезде - ВИДЕО
00:55
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Арсенал" разгромил "Реал", "Интер" победил на выезде - ВИДЕО

Состоялись два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов

Саудовцы охладели к звезде мадридского "Реала"
00:46
Мировой футбол

Саудовцы охладели к звезде мадридского "Реала"

Представители саудовского футбола не выходят на связь с форвардом

Самое читаемое

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!
8 Апреля 00:55
Мировой футбол

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!

Показываем впечатляющий автопарк Килиана
"Карабах" ждут кардинальные изменения?
8 Апреля 14:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Команда намерена расстаться с некоторыми игроками
Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО
7 Апреля 16:25
Азербайджанский футбол

Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО

Хозяева поля забивали в среднем один гол каждые пятые минут
Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"
8 Апреля 13:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

Игрок хочет стать бомбардиром чемпионата