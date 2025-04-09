Саудовцы охладели к звезде мадридского "Реала"

Переход бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в чемпионат Саудовской Аравии становится всё менее вероятным.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на ESPN, с декабря прошлого года саудовские клубы не выходили на связь с окружением игрока.

Кроме того, 24-летний футболист ведет переговоры о продлении контракта с «Королевским клубом». Отмечается, что ранее контакты между представителями саудовской Про-Лиги и окружением Винисиуса курировал Саад Аль-Лазиз, однако после его ухода с поста вице-председателя лиги в марте диалог был прерван.

В текущем сезоне Винисиус провёл 42 матча во всех турнирах, забив 19 голов и отдав 13 результативных передач. Его действующий контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 200 миллионов евро.

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