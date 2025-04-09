9 Апреля 2025
RU

Саудовцы охладели к звезде мадридского "Реала"

Мировой футбол
Новости
9 Апреля 2025 00:46
10
Саудовцы охладели к звезде мадридского "Реала"

Переход бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в чемпионат Саудовской Аравии становится всё менее вероятным.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на ESPN, с декабря прошлого года саудовские клубы не выходили на связь с окружением игрока.

Кроме того, 24-летний футболист ведет переговоры о продлении контракта с «Королевским клубом». Отмечается, что ранее контакты между представителями саудовской Про-Лиги и окружением Винисиуса курировал Саад Аль-Лазиз, однако после его ухода с поста вице-председателя лиги в марте диалог был прерван.

В текущем сезоне Винисиус провёл 42 матча во всех турнирах, забив 19 голов и отдав 13 результативных передач. Его действующий контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 200 миллионов евро.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Неймар назвал победителя Лиги чемпионов
01:09
Мировой футбол

Неймар назвал победителя Лиги чемпионов

Бразильская звезда также спрогнозировала полуфиналистов еврокубка

Лига чемпионов: "Арсенал" разгромил "Реал", "Интер" победил на выезде - ВИДЕО
00:55
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Арсенал" разгромил "Реал", "Интер" победил на выезде - ВИДЕО

Состоялись два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов

Экс-игрок "Барселоны" и победитель ЛЧ работает в спортивном магазине во Франции
8 Апреля 23:49
Мировой футбол

Экс-игрок "Барселоны" и победитель ЛЧ работает в спортивном магазине во Франции

Профессиональную карьеру футболист завершил всего пять лет назад
Звонили за советом, получили тренера: как Анчелотти снова оказался в "Реале"
8 Апреля 22:03
Мировой футбол

Звонили за советом, получили тренера: как Анчелотти снова оказался в "Реале"

Интересные подробности того, как итальянец вернулся в "королевский клуб"
Бензема признался в любви 17-летней девушке - ВИДЕО
8 Апреля 19:56
Мировой футбол

Бензема признался в любви 17-летней девушке - ВИДЕО

Футболист "Аль-Иттихад" попал в новый скандал из-за переписки в соцсетях

Сборная Азербайджана начала подготовку к Кубку Развития
8 Апреля 19:15
Мировой футбол

Сборная Азербайджана начала подготовку к Кубку Развития

Также определилось расписание матчей с участием команды Азербайджана

Самое читаемое

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!
8 Апреля 00:55
Мировой футбол

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!

Показываем впечатляющий автопарк Килиана
Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО
7 Апреля 16:25
Азербайджанский футбол

Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО

Хозяева поля забивали в среднем один гол каждые пятые минут
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" шокировал "Сабах", "Карабах" одолел "Зиря" - ВИДЕО
6 Апреля 21:31
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" шокировал "Сабах", "Карабах" одолел "Зиря" - ВИДЕО

Прошли очередные матчи 29-го тура национального первенства
ЧЕ в Братиславе: три бронзы азербайджанских вольников и два шанса на золото
8 Апреля 21:35
Борьба

ЧЕ в Братиславе: три бронзы азербайджанских вольников и два шанса на золото

Во второй день соревнований, которые проходят в Братиславе, на ковер выйдут борцы вольного стиля