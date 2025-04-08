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"Ньюкасл" за тайм разгромил "Лестер"

Мировой футбол
Новости
8 Апреля 2025 01:24
47
"Ньюкасл" за тайм разгромил "Лестер"

Завершился 31-й тур Английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, «Ньюкасл» на выезде разгромил «Лестер». Команда Эдди Хау решила судьбу встречи в свою пользу уже в первом тайме, забив три мяча до 35-й минуты. Дубль оформил Джейкоб Мерфи.

Во втором тайме «Ньюкасл» уверенно довел дело до победы. "Сороки" набрали 53 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ. От «Челси» команда Хау отстает лишь по дополнительным показателям.

Для «Лестера» это поражение стало восьмым подряд. Команда остается на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице с 17 баллами в активе и 15-бальным отставанием от спасительного 17-го места.

Английская Премьер-Лига

31-й тур
7 апреля

23:00. «Лестер» — «Ньюкасл» — 0:3

И

В

Н

П

М

О

1

Ливерпуль

31

22

7

2

72-30

73

2

Арсенал

31

17

11

3

56-26

62

3

Ноттингэм

31

17

6

8

51-37

57

4

Челси

31

15

8

8

54-37

53

5

Ньюкасл

30

16

5

9

52-39

53

6

Манчестер Сити

31

15

7

9

57-40

52

7

Астон Вилла

31

14

9

8

46-46

51

8

Фулхэм

31

13

9

9

47-42

48

9

Брайтон

31

12

11

8

49-47

47

10

Борнмут

31

12

9

10

51-40

45

11

Кристал Пелас

30

11

10

9

39-35

43

12

Брентфорд

31

12

6

13

51-47

42

13

Манчестер Юнайтед

31

10

8

13

37-41

38

14

Тоттенхэм

31

11

4

16

58-45

37

15

Эвертон

31

7

14

10

33-38

35

16

Вест Хэм

31

9

8

14

35-52

35

17

Вулверхэмптон

31

9

5

17

43-59

32

18

Ипсвич

31

4

8

19

31-65

20

19

Лестер

30

4

5

21

25-67

17

20

Саутгемптон

31

2

4

25

23-74

10

İdman.biz

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