"Ньюкасл" за тайм разгромил "Лестер"

Завершился 31-й тур Английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, «Ньюкасл» на выезде разгромил «Лестер». Команда Эдди Хау решила судьбу встречи в свою пользу уже в первом тайме, забив три мяча до 35-й минуты. Дубль оформил Джейкоб Мерфи.

Во втором тайме «Ньюкасл» уверенно довел дело до победы. "Сороки" набрали 53 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ. От «Челси» команда Хау отстает лишь по дополнительным показателям.

Для «Лестера» это поражение стало восьмым подряд. Команда остается на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице с 17 баллами в активе и 15-бальным отставанием от спасительного 17-го места.

Английская Премьер-Лига

31-й тур

7 апреля

23:00. «Лестер» — «Ньюкасл» — 0:3

И В Н П М О 1 Ливерпуль 31 22 7 2 72-30 73 2 Арсенал 31 17 11 3 56-26 62 3 Ноттингэм 31 17 6 8 51-37 57 4 Челси 31 15 8 8 54-37 53 5 Ньюкасл 30 16 5 9 52-39 53 6 Манчестер Сити 31 15 7 9 57-40 52 7 Астон Вилла 31 14 9 8 46-46 51 8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48 9 Брайтон 31 12 11 8 49-47 47 10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45 11 Кристал Пелас 30 11 10 9 39-35 43 12 Брентфорд 31 12 6 13 51-47 42 13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37-41 38 14 Тоттенхэм 31 11 4 16 58-45 37 15 Эвертон 31 7 14 10 33-38 35 16 Вест Хэм 31 9 8 14 35-52 35 17 Вулверхэмптон 31 9 5 17 43-59 32 18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20 19 Лестер 30 4 5 21 25-67 17 20 Саутгемптон 31 2 4 25 23-74 10

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