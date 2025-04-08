"Ньюкасл" за тайм разгромил "Лестер"

Завершился 31-й тур Английской Премьер-лиги.
Как сообщает İdman.biz, «Ньюкасл» на выезде разгромил «Лестер». Команда Эдди Хау решила судьбу встречи в свою пользу уже в первом тайме, забив три мяча до 35-й минуты. Дубль оформил Джейкоб Мерфи.
Во втором тайме «Ньюкасл» уверенно довел дело до победы. "Сороки" набрали 53 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ. От «Челси» команда Хау отстает лишь по дополнительным показателям.
Для «Лестера» это поражение стало восьмым подряд. Команда остается на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице с 17 баллами в активе и 15-бальным отставанием от спасительного 17-го места.
Английская Премьер-Лига
31-й тур
7 апреля
23:00. «Лестер» — «Ньюкасл» — 0:3
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Ливерпуль
|
31
|
22
|
7
|
2
|
72-30
|
73
|
2
|
Арсенал
|
31
|
17
|
11
|
3
|
56-26
|
62
|
3
|
Ноттингэм
|
31
|
17
|
6
|
8
|
51-37
|
57
|
4
|
Челси
|
31
|
15
|
8
|
8
|
54-37
|
53
|
5
|
Ньюкасл
|
30
|
16
|
5
|
9
|
52-39
|
53
|
6
|
Манчестер Сити
|
31
|
15
|
7
|
9
|
57-40
|
52
|
7
|
Астон Вилла
|
31
|
14
|
9
|
8
|
46-46
|
51
|
8
|
Фулхэм
|
31
|
13
|
9
|
9
|
47-42
|
48
|
9
|
Брайтон
|
31
|
12
|
11
|
8
|
49-47
|
47
|
10
|
Борнмут
|
31
|
12
|
9
|
10
|
51-40
|
45
|
11
|
Кристал Пелас
|
30
|
11
|
10
|
9
|
39-35
|
43
|
12
|
Брентфорд
|
31
|
12
|
6
|
13
|
51-47
|
42
|
13
|
Манчестер Юнайтед
|
31
|
10
|
8
|
13
|
37-41
|
38
|
14
|
Тоттенхэм
|
31
|
11
|
4
|
16
|
58-45
|
37
|
15
|
Эвертон
|
31
|
7
|
14
|
10
|
33-38
|
35
|
16
|
Вест Хэм
|
31
|
9
|
8
|
14
|
35-52
|
35
|
17
|
Вулверхэмптон
|
31
|
9
|
5
|
17
|
43-59
|
32
|
18
|
Ипсвич
|
31
|
4
|
8
|
19
|
31-65
|
20
|
19
|
Лестер
|
30
|
4
|
5
|
21
|
25-67
|
17
|
20
|
Саутгемптон
|
31
|
2
|
4
|
25
|
23-74
|
10
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