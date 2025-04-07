Фанат дал пощечину хавбеку "МЮ" и сборной Англии - ВИДЕО

После нулевой ничьей в дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги произошел неприятный инцидент.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Daily Mail, полузащитник «Сити» и сборной Англии Джек Грилиш получил пощечину от одного из фанатов «Юнайтед» возле тоннеля стадиона «Олд Траффорд».

По информации источника, 20-летний болельщик подозвал Грилиша, когда тот покидал поле, и во время словесной перепалки ударил футболиста. Перед этим фанаты «Манчестер Юнайтед» выкрикивали оскорбления в адрес другого игрока «горожан» — Фила Фодена и его матери.

Нарушитель был оперативно задержан и в ближайшее время предстанет перед судом Манчестера.

Матч завершился со счётом 0:0. По итогам 31 тура «Манчестер Сити» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ с 52 очками, а «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й позиции, имея в активе 38 очков.

В следующем туре «Сити» сыграет с «Кристал Пэлас» 12 апреля, а «Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом» 13 апреля.

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