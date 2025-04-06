Анчелотти признал, что у "Реала" возникли проблемы в борьбе за победу в Ла Лиге

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признал, что поражение от «Валенсии» (1:2) значительно осложнило борьбу за чемпионство в Ла Лиге.

Как сообщает İdman.biz, после неожиданного домашнего проигрыша команда отстает от лидирующей «Барселоны» на три очка. Итальянский специалист подчеркнул, что ситуация стала сложнее, но мадридцы намерены бороться до последнего.

«Стало намного труднее бороться за титул, но у нас одна цель — идти до конца. Шансы уменьшились, но мы не сдадимся», — заявил Анчелотти после матча.

Поражение от «Валенсии» стало первым для «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в этом сезоне и первой победой гостей на этом стадионе за 17 лет.

İdman.biz