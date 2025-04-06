7 Апреля 2025
RU

Анчелотти признал, что у "Реала" возникли проблемы в борьбе за победу в Ла Лиге

Мировой футбол
Новости
6 Апреля 2025 10:38
34
Анчелотти признал, что у "Реала" возникли проблемы в борьбе за победу в Ла Лиге

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признал, что поражение от «Валенсии» (1:2) значительно осложнило борьбу за чемпионство в Ла Лиге.

Как сообщает İdman.biz, после неожиданного домашнего проигрыша команда отстает от лидирующей «Барселоны» на три очка. Итальянский специалист подчеркнул, что ситуация стала сложнее, но мадридцы намерены бороться до последнего.

«Стало намного труднее бороться за титул, но у нас одна цель — идти до конца. Шансы уменьшились, но мы не сдадимся», — заявил Анчелотти после матча.

Поражение от «Валенсии» стало первым для «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в этом сезоне и первой победой гостей на этом стадионе за 17 лет.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Килиан Мбаппе рассказал о том, кто его вдохновил перейти в "Реал"
01:56
Мировой футбол

Килиан Мбаппе рассказал о том, кто его вдохновил перейти в "Реал"

По его словам, он мог оказаться в "королевском клубе" еще в 13 лет
Гвардиола о фанатах "МЮ": "Им должно быть стыдно"
01:20
Мировой футбол

Гвардиола о фанатах "МЮ": "Им должно быть стыдно"

Болельщики "красных дьяволов" вели себя непристойно, выкрикивая оскорбления
Ла Лига: "Атлетико Мадрид" празднует победу на выезде - ВИДЕО
01:06
Мировой футбол

Ла Лига: "Атлетико Мадрид" празднует победу на выезде - ВИДЕО

Завершаются матчи 30-го тура национального футбольного первенства Испании
Серия А: "Рома" и "Ювентус" обменялись голами - ВИДЕО
00:45
Мировой футбол

Серия А: "Рома" и "Ювентус" обменялись голами - ВИДЕО

Большинство матчей игрового дня завершились вничью

Суперлига Турции: "Фенербахче" разгромил "Трабзонспор" - ВИДЕО
6 Апреля 22:16
Мировой футбол

Суперлига Турции: "Фенербахче" разгромил "Трабзонспор" - ВИДЕО

В очередной игровой день проводятся три встречи

АПЛ: "Фулхэм" одолел "Ливерпуль", нулевая ничья в манчестерском дерби - ВИДЕО
6 Апреля 21:29
Мировой футбол

АПЛ: "Фулхэм" одолел "Ливерпуль", нулевая ничья в манчестерском дерби - ВИДЕО

В заключительный игровой день 31-го тура состоялись четыре матча

Самое читаемое

Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО
5 Апреля 09:00
Хоккей

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО

В Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Чикаго Блэкхоукс"