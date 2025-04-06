Серия А: "Интер" и "Милан" не смогли выиграть в 31-м туре - ВИДЕО

В итальянской Серии А по футболу проходят матчи 31-го тура.

Как передает İdman.biz, в субботу, 5 апреля, проходят три встречи.

В первом матче игрового дня «Комо» в гостях одержала уверенную победу над «Монцей» со счетом 3:1.

Лидер итальянского чемпионата «Интер» не смог на выезде обыграть «Парму», матч завершился со счетом 2:2. Также по два мяча друг другу забили "Милан" и "Фиорентина".

Серия А

31 тур

«Монца» - «Комо» 1:3

Голы: Мота (1:0), 5, Иконе (1:1), 16, Диао (1:2), 39, Войвода (1:3), 51

«Парма» - «Интер» 2:2

Голы: Дармиан (0:1), 15, Маркюс (0:2),45, Бернабе (1:2), 60

«Милан» - «Фиорентина» - 2:2

Голы: Тшау (0:1), 7 (св), Кин (0:2), 10, Абрахам (1:2), 23? Йович (2:2),64

И В Н П М О 1 Интер 31 20 8 3 69-30 68 2 Наполи 30 19 7 4 47-24 64 3 Аталанта 30 17 7 6 63-29 58 4 Болонья 30 15 11 4 50-34 56 5 Ювентус 30 14 13 3 46-28 55 6 Рома 30 15 7 8 45-30 52 7 Лацио 30 15 7 8 51-42 52 8 Фиорентина 31 15 7 9 49-32 52 9 Милан 31 13 9 9 47-37 48 10 Удинезе 31 11 7 13 36-42 40 11 Торино 30 9 12 9 35-39 39 12 Дженоа 31 9 11 11 29-38 38 13 Комо 31 8 9 14 39-48 33 14 Верона 30 9 3 18 29-58 30 15 Кальяре 30 7 8 15 31-44 29 16 Парма 31 5 12 14 37-51 27 17 Лечче 30 6 7 17 21-49 25 18 Эмполи 30 4 11 15 24-47 23 19 Венеция 30 3 11 16 23-43 20 20 Монца 31 2 9 20 25-55 15

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