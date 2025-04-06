Серия А: "Интер" и "Милан" не смогли выиграть в 31-м туре - ВИДЕО

В итальянской Серии А по футболу проходят матчи 31-го тура.
Как передает İdman.biz, в субботу, 5 апреля, проходят три встречи.
В первом матче игрового дня «Комо» в гостях одержала уверенную победу над «Монцей» со счетом 3:1.
Лидер итальянского чемпионата «Интер» не смог на выезде обыграть «Парму», матч завершился со счетом 2:2. Также по два мяча друг другу забили "Милан" и "Фиорентина".
Серия А
31 тур
«Монца» - «Комо» 1:3
Голы: Мота (1:0), 5, Иконе (1:1), 16, Диао (1:2), 39, Войвода (1:3), 51
«Парма» - «Интер» 2:2
Голы: Дармиан (0:1), 15, Маркюс (0:2),45, Бернабе (1:2), 60
«Милан» - «Фиорентина» - 2:2
Голы: Тшау (0:1), 7 (св), Кин (0:2), 10, Абрахам (1:2), 23? Йович (2:2),64
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Интер
|
31
|
20
|
8
|
3
|
69-30
|
68
|
2
|
Наполи
|
30
|
19
|
7
|
4
|
47-24
|
64
|
3
|
Аталанта
|
30
|
17
|
7
|
6
|
63-29
|
58
|
4
|
Болонья
|
30
|
15
|
11
|
4
|
50-34
|
56
|
5
|
Ювентус
|
30
|
14
|
13
|
3
|
46-28
|
55
|
6
|
Рома
|
30
|
15
|
7
|
8
|
45-30
|
52
|
7
|
Лацио
|
30
|
15
|
7
|
8
|
51-42
|
52
|
8
|
Фиорентина
|
31
|
15
|
7
|
9
|
49-32
|
52
|
9
|
Милан
|
31
|
13
|
9
|
9
|
47-37
|
48
|
10
|
Удинезе
|
31
|
11
|
7
|
13
|
36-42
|
40
|
11
|
Торино
|
30
|
9
|
12
|
9
|
35-39
|
39
|
12
|
Дженоа
|
31
|
9
|
11
|
11
|
29-38
|
38
|
13
|
Комо
|
31
|
8
|
9
|
14
|
39-48
|
33
|
14
|
Верона
|
30
|
9
|
3
|
18
|
29-58
|
30
|
15
|
Кальяре
|
30
|
7
|
8
|
15
|
31-44
|
29
|
16
|
Парма
|
31
|
5
|
12
|
14
|
37-51
|
27
|
17
|
Лечче
|
30
|
6
|
7
|
17
|
21-49
|
25
|
18
|
Эмполи
|
30
|
4
|
11
|
15
|
24-47
|
23
|
19
|
Венеция
|
30
|
3
|
11
|
16
|
23-43
|
20
|
20
|
Монца
|
31
|
2
|
9
|
20
|
25-55
|
15
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