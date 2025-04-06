6 Апреля 2025
RU

Серия А: "Интер" и "Милан" не смогли выиграть в 31-м туре - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
6 Апреля 2025 00:50
54
Серия А: "Интер" и "Милан" не смогли выиграть в 31-м туре - ВИДЕО

В итальянской Серии А по футболу проходят матчи 31-го тура.

Как передает İdman.biz, в субботу, 5 апреля, проходят три встречи.

В первом матче игрового дня «Комо» в гостях одержала уверенную победу над «Монцей» со счетом 3:1.

Лидер итальянского чемпионата «Интер» не смог на выезде обыграть «Парму», матч завершился со счетом 2:2. Также по два мяча друг другу забили "Милан" и "Фиорентина".

Серия А
31 тур

«Монца» - «Комо» 1:3

Голы: Мота (1:0), 5, Иконе (1:1), 16, Диао (1:2), 39, Войвода (1:3), 51

«Парма» - «Интер» 2:2

Голы: Дармиан (0:1), 15, Маркюс (0:2),45, Бернабе (1:2), 60

«Милан» - «Фиорентина» - 2:2

Голы: Тшау (0:1), 7 (св), Кин (0:2), 10, Абрахам (1:2), 23? Йович (2:2),64

И

В

Н

П

М

О

1

Интер

31

20

8

3

69-30

68

2

Наполи

30

19

7

4

47-24

64

3

Аталанта

30

17

7

6

63-29

58

4

Болонья

30

15

11

4

50-34

56

5

Ювентус

30

14

13

3

46-28

55

6

Рома

30

15

7

8

45-30

52

7

Лацио

30

15

7

8

51-42

52

8

Фиорентина

31

15

7

9

49-32

52

9

Милан

31

13

9

9

47-37

48

10

Удинезе

31

11

7

13

36-42

40

11

Торино

30

9

12

9

35-39

39

12

Дженоа

31

9

11

11

29-38

38

13

Комо

31

8

9

14

39-48

33

14

Верона

30

9

3

18

29-58

30

15

Кальяре

30

7

8

15

31-44

29

16

Парма

31

5

12

14

37-51

27

17

Лечче

30

6

7

17

21-49

25

18

Эмполи

30

4

11

15

24-47

23

19

Венеция

30

3

11

16

23-43

20

20

Монца

31

2

9

20

25-55

15

İdman.biz

Новости по теме

Винисиус задолжал 50 евро грузину
01:30
Мировой футбол

Винисиус задолжал 50 евро грузину

Странное пари между звездой "Реала" и вратарем "Валенсии"
Ла Лига: "Барселона" и "Бетис" обменялись голами, "Реал" неожиданно проиграл - ВИДЕО
01:10
Мировой футбол

Ла Лига: "Барселона" и "Бетис" обменялись голами, "Реал" неожиданно проиграл - ВИДЕО

Во второй игровой день проходят четыре матча
ПСЖ в 13-й раз стал чемпионом Франции — ВИДЕО
5 Апреля 23:48
Мировой футбол

ПСЖ в 13-й раз стал чемпионом Франции — ВИДЕО

Для парижан это уже четвертая победа подряд в национальном первенстве

АПЛ: "Арсенал" потерял очки, а "Астон Вилла" празднует победу - ВИДЕО
5 Апреля 22:51
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" потерял очки, а "Астон Вилла" празднует победу - ВИДЕО

Стартовал 31-й тур английской Премьер-лиги

Бундеслига: "Боруссия" и "Байер" празднуют выездные победы - ВИДЕО
5 Апреля 22:41
Мировой футбол

Бундеслига: "Боруссия" и "Байер" празднуют выездные победы - ВИДЕО

В очередной игровой день немецкого чемпионата состоялись шесть матчей
В Англии ограбили жену вратаря "Манчестер Юнайтед"
5 Апреля 19:59
Мировой футбол

В Англии ограбили жену вратаря "Манчестер Юнайтед"

Финансовые потери пострадавшей составили порядка 80 тыс. евро

Самое читаемое

Известны три боя турнира UFC в Баку
3 Апреля 10:49
MMA

Известны три боя турнира UFC в Баку

Сообщество ММА опубликовало список нескольких боев, который пройдут в рамках турнира UFC в Баку, намеченном на 21 июня
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов