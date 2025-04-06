Удар для "Баварии": ключевой игрок выбыл надолго

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил серьезную травму в матче Бундеслиги против «Аугсбурга» и выбыл из строя. Как подтвердили в клубе, у 22-летнего игрока диагностирован разрыв мышцы задней поверхности бедра, сообщает İdman.biz.

Травма произошла во втором тайме встречи, завершившейся победой мюнхенцев со счетом 3:1. Мусиала, успевший забить гол, неудачно приземлился после попытки заблокировать мяч и сразу почувствовал боль.

По оценкам медиков, восстановление может занять до восьми недель. Таким образом, хавбек точно пропустит ближайший ключевой матч Лиги чемпионов против «Интера». Возвращение Мусиалы возможно лишь в случае выхода «Баварии» в финал турнира.

İdman.biz