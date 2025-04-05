Моуринью наказан за хватание за нос Окана Бурука

Жозе Моуринью дисквалифицирован в Турции на 3 матча.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью был наказан после инцидента в дерби Кубка Турции против «Галатасарая» (1:2). Напомним, что после окончания матча португальский специалист схватил за нос наставника соперников Окана Бурука.

Дисциплинарный комитет Турецкой футбольной федерации принял решение дисквалифицировать Моуринью на три игры. При этом в федерации отметили, что не стали ужесточать наказание, поскольку считают, что Бурук спровоцировал Моуринью.

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