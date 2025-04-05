АПЛ: "Арсенал" потерял очки, а "Астон Вилла" празднует победу - ВИДЕО

Стартовал 31-й тур английской Премьер-лиги по футболу.
İdman.biz сообщает, что в первом матче дня, состоявшемся в рамках группы лидеров, «Арсенал» на выезде сыграл с «Эвертоном». «Канониры» открыли счет, но не смогли удержать преимущество — 1:1. «Арсенал» не проигрывает этому сопернику в последних пяти матчах.
С 62 очками " Арсенал" отстает на 11 очков от лидера «Ливерпуля», у которого имеется игра в запасе. Ближайший преследователь, «Ноттингем», отстает на 5 очков. «Эвертон» с 35 очками находится на 14-й позиции.
В последние минуты матча произошел интересный случай. Судья досрочно завершил игру, не дождавшись окончания добавленного времени. После резких протестов игроков «Эвертона» арбитр Даррен Энгланд признал ошибку и продолжил матч.
«Астон Вилла» победила «Ноттингем» со счетом 2:1.
Англия
Премьер-лига, 31-й тур
5 апреля
15:30. «Эвертон» — «Арсенал» 1:1
Голы: Илиман Ндиайе (49, пенальти); Леандро Троссард (34)
"Вест Хэм"- "Борнмут" - 2:2
Голы: Эванилсон (0:1), 38, (2:2), 79, Фюллькруг (1:1), 61, Боуэн (2:2),68
"Ипсвич" - "Вулверхэмптон" - 1:2
Голы: Делап (1:0), 16, Сарабия (1:1),72, Ларсен (1:2), 84
"Кристор Пэлас"- "Брайтон" - 2:1
Голы: Матета (1:0),3, Уэлбек (1:1), 31, Мехия (2:1), 55
"Астон Вилла"- "Ноттингем" - 2:1
Голы: Роджерс (1:0), 13, Мален (2:0),15, Силва (2:1),57
После 30 туров АПЛ «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков. «Эвертон» - 14-й. Команда Дэвида Мойеса набрала 35 баллов в 30 встречах.
|
O
|
Q
|
Н
|
M
|
T
|
X
|
1
|
Ливерпуль
|
30
|
22
|
7
|
1
|
70-27
|
73
|
2
|
Арсенал
|
30
|
17
|
10
|
3
|
55-25
|
62
|
3
|
Ноттингем
|
31
|
17
|
6
|
8
|
51-37
|
57
|
4
|
Челси
|
30
|
15
|
7
|
8
|
54-37
|
52
|
5
|
Манчестер Сити
|
30
|
15
|
6
|
9
|
57-40
|
51
|
6
|
Астон Вилла
|
31
|
14
|
9
|
8
|
46-46
|
51
|
7
|
Ньюкасл
|
29
|
14
|
5
|
9
|
49-39
|
50
|
8
|
Брайтон
|
31
|
12
|
11
|
8
|
49-47
|
47
|
9
|
Борнмут
|
31
|
12
|
9
|
10
|
50-39
|
45
|
10
|
Фулхэм
|
30
|
12
|
9
|
9
|
44-40
|
45
|
11
|
Кристал Пелас
|
30
|
11
|
10
|
9
|
39-35
|
43
|
12
|
Брентфорд
|
30
|
12
|
5
|
13
|
51-47
|
41
|
13
|
Манчестер Юнайтед
|
30
|
10
|
7
|
13
|
37-41
|
37
|
14
|
Эвертон
|
31
|
7
|
14
|
10
|
33-38
|
35
|
15
|
Вест Хэм
|
31
|
9
|
8
|
14
|
35-52
|
35
|
16
|
Тоттенхэм
|
30
|
10
|
4
|
16
|
55-44
|
34
|
17
|
Вулверхэмтон
|
31
|
9
|
5
|
17
|
43-59
|
32
|
18
|
Ипсвич
|
31
|
4
|
8
|
19
|
31-65
|
20
|
19
|
Лестер
|
30
|
4
|
5
|
21
|
25-67
|
17
|
20
|
Саутгемптон
|
31
|
2
|
4
|
24
|
22-71
|
10
İdman.biz