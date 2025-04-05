6 Апреля 2025
RU

АПЛ: "Арсенал" потерял очки, а "Астон Вилла" празднует победу - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
5 Апреля 2025 22:51
74
АПЛ: "Арсенал" потерял очки, а "Астон Вилла" празднует победу - ВИДЕО

Стартовал 31-й тур английской Премьер-лиги по футболу.

İdman.biz сообщает, что в первом матче дня, состоявшемся в рамках группы лидеров, «Арсенал» на выезде сыграл с «Эвертоном». «Канониры» открыли счет, но не смогли удержать преимущество — 1:1. «Арсенал» не проигрывает этому сопернику в последних пяти матчах.

С 62 очками " Арсенал" отстает на 11 очков от лидера «Ливерпуля», у которого имеется игра в запасе. Ближайший преследователь, «Ноттингем», отстает на 5 очков. «Эвертон» с 35 очками находится на 14-й позиции.

В последние минуты матча произошел интересный случай. Судья досрочно завершил игру, не дождавшись окончания добавленного времени. После резких протестов игроков «Эвертона» арбитр Даррен Энгланд признал ошибку и продолжил матч.

«Астон Вилла» победила «Ноттингем» со счетом 2:1.

Англия

Премьер-лига, 31-й тур
5 апреля
15:30. «Эвертон» — «Арсенал» 1:1

Голы: Илиман Ндиайе (49, пенальти); Леандро Троссард (34)

"Вест Хэм"- "Борнмут" - 2:2

Голы: Эванилсон (0:1), 38, (2:2), 79, Фюллькруг (1:1), 61, Боуэн (2:2),68

"Ипсвич" - "Вулверхэмптон" - 1:2

Голы: Делап (1:0), 16, Сарабия (1:1),72, Ларсен (1:2), 84

"Кристор Пэлас"- "Брайтон" - 2:1

Голы: Матета (1:0),3, Уэлбек (1:1), 31, Мехия (2:1), 55

"Астон Вилла"- "Ноттингем" - 2:1

Голы: Роджерс (1:0), 13, Мален (2:0),15, Силва (2:1),57

После 30 туров АПЛ «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков. «Эвертон» - 14-й. Команда Дэвида Мойеса набрала 35 баллов в 30 встречах.

O

Q

Н

M

T

X

1

Ливерпуль

30

22

7

1

70-27

73

2

Арсенал

30

17

10

3

55-25

62

3

Ноттингем

31

17

6

8

51-37

57

4

Челси

30

15

7

8

54-37

52

5

Манчестер Сити

30

15

6

9

57-40

51

6

Астон Вилла

31

14

9

8

46-46

51

7

Ньюкасл

29

14

5

9

49-39

50

8

Брайтон

31

12

11

8

49-47

47

9

Борнмут

31

12

9

10

50-39

45

10

Фулхэм

30

12

9

9

44-40

45

11

Кристал Пелас

30

11

10

9

39-35

43

12

Брентфорд

30

12

5

13

51-47

41

13

Манчестер Юнайтед

30

10

7

13

37-41

37

14

Эвертон

31

7

14

10

33-38

35

15

Вест Хэм

31

9

8

14

35-52

35

16

Тоттенхэм

30

10

4

16

55-44

34

17

Вулверхэмтон

31

9

5

17

43-59

32

18

Ипсвич

31

4

8

19

31-65

20

19

Лестер

30

4

5

21

25-67

17

20

Саутгемптон

31

2

4

24

22-71

10

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Винисиус задолжал 50 евро грузину
01:30
Мировой футбол

Винисиус задолжал 50 евро грузину

Странное пари между звездой "Реала" и вратарем "Валенсии"
Ла Лига: "Барселона" и "Бетис" обменялись голами, "Реал" неожиданно проиграл - ВИДЕО
01:10
Мировой футбол

Ла Лига: "Барселона" и "Бетис" обменялись голами, "Реал" неожиданно проиграл - ВИДЕО

Во второй игровой день проходят четыре матча
Серия А: "Интер" и "Милан" не смогли выиграть в 31-м туре - ВИДЕО
00:50
Мировой футбол

Серия А: "Интер" и "Милан" не смогли выиграть в 31-м туре - ВИДЕО

Во второй игровой день состоятся три матча
ПСЖ в 13-й раз стал чемпионом Франции — ВИДЕО
5 Апреля 23:48
Мировой футбол

ПСЖ в 13-й раз стал чемпионом Франции — ВИДЕО

Для парижан это уже четвертая победа подряд в национальном первенстве

Бундеслига: "Боруссия" и "Байер" празднуют выездные победы - ВИДЕО
5 Апреля 22:41
Мировой футбол

Бундеслига: "Боруссия" и "Байер" празднуют выездные победы - ВИДЕО

В очередной игровой день немецкого чемпионата состоялись шесть матчей
В Англии ограбили жену вратаря "Манчестер Юнайтед"
5 Апреля 19:59
Мировой футбол

В Англии ограбили жену вратаря "Манчестер Юнайтед"

Финансовые потери пострадавшей составили порядка 80 тыс. евро

Самое читаемое

Известны три боя турнира UFC в Баку
3 Апреля 10:49
MMA

Известны три боя турнира UFC в Баку

Сообщество ММА опубликовало список нескольких боев, который пройдут в рамках турнира UFC в Баку, намеченном на 21 июня
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов