АПЛ: "Арсенал" потерял очки, а "Астон Вилла" празднует победу - ВИДЕО

Стартовал 31-й тур английской Премьер-лиги по футболу.

İdman.biz сообщает, что в первом матче дня, состоявшемся в рамках группы лидеров, «Арсенал» на выезде сыграл с «Эвертоном». «Канониры» открыли счет, но не смогли удержать преимущество — 1:1. «Арсенал» не проигрывает этому сопернику в последних пяти матчах.

С 62 очками " Арсенал" отстает на 11 очков от лидера «Ливерпуля», у которого имеется игра в запасе. Ближайший преследователь, «Ноттингем», отстает на 5 очков. «Эвертон» с 35 очками находится на 14-й позиции.

В последние минуты матча произошел интересный случай. Судья досрочно завершил игру, не дождавшись окончания добавленного времени. После резких протестов игроков «Эвертона» арбитр Даррен Энгланд признал ошибку и продолжил матч.

«Астон Вилла» победила «Ноттингем» со счетом 2:1.

Англия

Премьер-лига, 31-й тур

5 апреля

15:30. «Эвертон» — «Арсенал» 1:1

Голы: Илиман Ндиайе (49, пенальти); Леандро Троссард (34)

"Вест Хэм"- "Борнмут" - 2:2

Голы: Эванилсон (0:1), 38, (2:2), 79, Фюллькруг (1:1), 61, Боуэн (2:2),68

"Ипсвич" - "Вулверхэмптон" - 1:2

Голы: Делап (1:0), 16, Сарабия (1:1),72, Ларсен (1:2), 84

"Кристор Пэлас"- "Брайтон" - 2:1

Голы: Матета (1:0),3, Уэлбек (1:1), 31, Мехия (2:1), 55

"Астон Вилла"- "Ноттингем" - 2:1

Голы: Роджерс (1:0), 13, Мален (2:0),15, Силва (2:1),57

После 30 туров АПЛ «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков. «Эвертон» - 14-й. Команда Дэвида Мойеса набрала 35 баллов в 30 встречах.

O Q Н M T X 1 Ливерпуль 30 22 7 1 70-27 73 2 Арсенал 30 17 10 3 55-25 62 3 Ноттингем 31 17 6 8 51-37 57 4 Челси 30 15 7 8 54-37 52 5 Манчестер Сити 30 15 6 9 57-40 51 6 Астон Вилла 31 14 9 8 46-46 51 7 Ньюкасл 29 14 5 9 49-39 50 8 Брайтон 31 12 11 8 49-47 47 9 Борнмут 31 12 9 10 50-39 45 10 Фулхэм 30 12 9 9 44-40 45 11 Кристал Пелас 30 11 10 9 39-35 43 12 Брентфорд 30 12 5 13 51-47 41 13 Манчестер Юнайтед 30 10 7 13 37-41 37 14 Эвертон 31 7 14 10 33-38 35 15 Вест Хэм 31 9 8 14 35-52 35 16 Тоттенхэм 30 10 4 16 55-44 34 17 Вулверхэмтон 31 9 5 17 43-59 32 18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20 19 Лестер 30 4 5 21 25-67 17 20 Саутгемптон 31 2 4 24 22-71 10

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