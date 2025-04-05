Роналду оформил дубль в Саудовской Аравии - ВИДЕО

В рамках 26-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025 состоялся захватывающий матч между «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», который завершился победой гостей со счетом 3:1.

Как передает İdman.biz, встреча прошла на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде.

На 45+4-й минуте полузащитник «Аль-Насра» Али Аль-Хассан открыл счет, подарив своей команде минимальное преимущество. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Криштиану Роналду удвоил преимущество гостей. Ответ «Аль-Хиляля» пришел на 63-й минуте: защитник Али Аль-Болеахи восстановил равновесие, сократив отставание до одного гола. Однако в заключительные минуты встречи Роналду снова продемонстрировал свое мастерство, реализовав пенальти на 88-й минуте и оформив дубль.

После этой победы «Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице Про-Лиги, имея в своем активе 54 очка после 26 матчей. «Аль-Хиляль» остается на второй строчке с 57 очками. Лидирует в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», набравший 61 балл.

Отметим, что 40-летний португалец в этом матче забил 931-й гол в своей карьере.

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