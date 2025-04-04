"Фенербахче" сделал заявление по инциденту с носом: "Бурук сам виноват"

Стамбульский «Фенербахче» выступил с официальным заявлением по поводу инцидента, произошедшего после четвертьфинального матча Кубка Турции против «Галатасарая» (1:2).

Как передает İdman.biz, в центре внимания оказался главный тренер желто-темно-синих Жозе Моуринью, который ущипнул за нос наставника «львов» Окана Бурука, после чего тот упал на землю, схватившись за лицо.

В клубе утверждают, что Бурук сам спровоцировал конфликт. «Он подошел к нашему тренеру под предлогом рукопожатия с арбитрами, использовал провокационные жесты и риторику, а также позволил себе неуважительный жест рукой», — говорится в заявлении.

«После того как наш тренер на мгновение коснулся его носа, этот человек картинно рухнул на землю. Его неуважительные слова и спланированная провокация, дополненные профессиональным падением, как будто его застрелили, зафиксированы на видео», — добавили в «Фенербахче».

Инцидент вызвал большой резонанс в турецком футболе, и ожидается, что Футбольная федерация Турции рассмотрит произошедшее и примет соответствующие меры.

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