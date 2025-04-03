"Ман Сити" может бесплатно увести молодого бомбардира у ПСЖ

18-летний нападающий молодежной команды ПСЖ Мамаду Сангаре может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Как передает İdman.biz со ссылкой на RMC Sport, английский клуб планирует подписать француза летом 2025 года, когда истечет его контракт с ПСЖ.

После перехода Сангаре отправят в аренду в «Труа», который входит в систему City Football Group – холдинга, владеющего «Манчестер Сити».

В текущем сезоне юный форвард демонстрирует впечатляющие результаты, забив десять голов и отдав две результативные передачи в 11 матчах за молодежные команды ПСЖ.

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