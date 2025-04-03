Жозе Моуринью грозит длительная дисквалификация за агрессивные действия

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью может получить дисквалификацию до 10 матчей после скандального инцидента с наставником «Галатасарая» Оканом Буруком, сообщает İdman.biz.

После поражения «Фенербахче» со счетом 1:2 в четвертьфинале Кубка Турции португальский специалист подошел к Буруку и ущипнул его за нос, из-за чего тот упал на газон. По информации Abola, этот эпизод может быть квалифицирован как нападение, что повлечет за собой длительное отстранение.

Ранее Моуринью уже получал четырехматчевую дисквалификацию, а также был обвинен «Галатасараем» в некорректных высказываниях. Теперь ситуация может еще больше осложнить его положение в турецком футболе.

İdman.biz