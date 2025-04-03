История с носом продолжается: «Галатасарай» высмеял Моуринью в мультфильме - ВИДЕО

Стамбульский «Галатасарай» выпустил анимационный ролик, в котором иронично обыграл поступок Жозе Моуринью.

Как передает İdman.biz, поводом для этого стало поведение португальского специалиста после поражения в стамбульском дерби – главный тренер «Фенербахче» ущипнул за нос наставника «Галатасарая» Окана Бурука.

В мультфильме Жозе изображен теряющим рассудок после очередного проигрыша в дерби. Этот ролик стал ответом «Галатасарая» на поведение именитого тренера, которое вызвало резонанс в футбольных кругах.

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