Новым главным тренером "Милана" может стать Гвардиола

Новым главным тренером итальянской футбольной команды «Милан» может стать Хосеп Гвардиола.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «Милан» может пригласить действующего тренера английского «Манчестер Сити» в том случае, если новым спортивным директором миланского клуба станет Фабио Паратичи, с которым у испанца хорошие отношения.

Также источник сообщает, что на роль главного тренера «Милана» претендует и Роберто Де Дзерби из «Марселя».

В данный момент «Милан» возглавляет Сержиу Консейсау, которому в последнее время прочат уход из клуба.

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