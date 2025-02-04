"Лацио" поднялся на четвертое место - ВИДЕО

Завершился 23-й тур итальянской Серии А по футболу.
İdman.biz сообщает, что «Лацио» одержал победу и поднялся на четвертое место.
Представитель столицы, гостивший у «Кальяри», одержал победу со счетом 2:1.
Италия Серия А
23-й тур
3 февраля
«Кальяри» - «Лацио» - 1:2
|
Турнирная таблица.
|
|
|
М
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Очки
|
1
|
Наполи
|
23
|
17
|
3
|
3
|
38-16
|
54
|
2
|
Интер
|
22
|
15
|
6
|
1
|
56-19
|
51
|
3
|
Аталанта
|
23
|
14
|
5
|
4
|
49-26
|
47
|
4
|
Лацио
|
23
|
13
|
3
|
7
|
40-31
|
42
|
5
|
Ювентус
|
23
|
9
|
13
|
1
|
39-20
|
40
|
6
|
Фиорентина
|
22
|
11
|
6
|
5
|
37-23
|
39
|
7
|
Болонья
|
22
|
9
|
10
|
3
|
35-27
|
37
|
8
|
Милан
|
22
|
9
|
8
|
5
|
33-24
|
35
|
9
|
Рома
|
23
|
8
|
7
|
8
|
34-29
|
31
|
10
|
Удинезе
|
23
|
8
|
5
|
10
|
28-36
|
29
|
11
|
Торино
|
23
|
6
|
9
|
8
|
24-27
|
27
|
12
|
Дженоа
|
23
|
6
|
8
|
9
|
21-32
|
26
|
13
|
Лечче
|
23
|
6
|
5
|
12
|
18-41
|
23
|
14
|
Верона
|
23
|
7
|
2
|
14
|
26-48
|
23
|
15
|
Комо
|
23
|
5
|
7
|
11
|
27-38
|
22
|
16
|
Эмполи
|
23
|
4
|
9
|
10
|
22-33
|
21
|
17
|
Кальяри
|
23
|
5
|
6
|
12
|
24-38
|
21
|
18
|
Парма
|
23
|
4
|
8
|
11
|
29-42
|
20
|
19
|
Венеция
|
23
|
3
|
7
|
13
|
22-38
|
16
|
20
|
Монца
|
23
|
2
|
7
|
14
|
20-34
|
13
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