4 Февраля 2025
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"Лацио" поднялся на четвертое место - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
4 Февраля 2025 09:06
28
"Лацио" поднялся на четвертое место - ВИДЕО

Завершился 23-й тур итальянской Серии А по футболу.

İdman.biz сообщает, что «Лацио» одержал победу и поднялся на четвертое место.

Представитель столицы, гостивший у «Кальяри», одержал победу со счетом 2:1.

Италия Серия А
23-й тур
3 февраля
«Кальяри» - «Лацио» - 1:2

Турнирная таблица.

М

Клуб

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1

Наполи

23

17

3

3

38-16

54

2

Интер

22

15

6

1

56-19

51

3

Аталанта

23

14

5

4

49-26

47

4

Лацио

23

13

3

7

40-31

42

5

Ювентус

23

9

13

1

39-20

40

6

Фиорентина

22

11

6

5

37-23

39

7

Болонья

22

9

10

3

35-27

37

8

Милан

22

9

8

5

33-24

35

9

Рома

23

8

7

8

34-29

31

10

Удинезе

23

8

5

10

28-36

29

11

Торино

23

6

9

8

24-27

27

12

Дженоа

23

6

8

9

21-32

26

13

Лечче

23

6

5

12

18-41

23

14

Верона

23

7

2

14

26-48

23

15

Комо

23

5

7

11

27-38

22

16

Эмполи

23

4

9

10

22-33

21

17

Кальяри

23

5

6

12

24-38

21

18

Парма

23

4

8

11

29-42

20

19

Венеция

23

3

7

13

22-38

16

20

Монца

23

2

7

14

20-34

13

İdman.biz

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