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Камбэк в Лондоне - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
4 Февраля 2025 09:03
26
Камбэк в Лондоне - ВИДЕО

Завершился 24-й тур английской Премьер-лиги по футболу.

İdman.biz сообщает, что последняя игра прошла в Лондоне.

«Челси» принимал дома «Вест Хэм». Хотя «аристократы» проигрывали по ходу матча, им удалось отыграться и победить. Команда Энцо Марески, забившая два гола после перерыва, занимает четвертое место.

Английская Премьер-Лига
24-й тур
3 февраля
00:00. Челси – Вест Хэм - 2:1

Турнирная таблица.

М

Клуб

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1

Ливерпуль

23

17

5

1

56-21

56

2

Арсенал

24

14

8

2

49-22

50

3

Ноттингем Форест

24

14

5

5

40-27

47

4

Челси

24

12

7

5

47-31

43

5

Манчестер Сити

24

12

5

7

48-35

41

6

Ньюкасл

24

12

5

7

42-29

41

7

Борнмут

24

11

7

6

41-28

40

8

Астон Вилла

24

10

7

7

34-37

37

9

Фулхэм

24

9

9

6

36-32

36

10

Брайтон

24

8

10

6

35-38

34

11

Брентфорд

24

9

4

11

42-42

31

12

Кристал Пэлас

24

7

9

8

28-30

30

13

Манчестер Юнайтед

24

8

5

11

28-34

29

14

Тоттенхэм

24

8

3

13

48-37

27

15

Вест Хэм

24

7

6

11

29-46

27

16

Эвертон

23

6

8

9

23-28

26

17

Вулверхэмптон

24

5

4

15

34-52

19

18

Лестер

24

4

5

15

25-53

17

19

Ипсвич

24

3

7

14

22-49

16

20

Саутгемптон

24

2

3

19

18-54

9

İdman.biz

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