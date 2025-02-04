Камбэк в Лондоне - ВИДЕО

Завершился 24-й тур английской Премьер-лиги по футболу.
İdman.biz сообщает, что последняя игра прошла в Лондоне.
«Челси» принимал дома «Вест Хэм». Хотя «аристократы» проигрывали по ходу матча, им удалось отыграться и победить. Команда Энцо Марески, забившая два гола после перерыва, занимает четвертое место.
Английская Премьер-Лига
24-й тур
3 февраля
00:00. Челси – Вест Хэм - 2:1
|
Турнирная таблица.
|
|
|
М
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Очки
|
1
|
Ливерпуль
|
23
|
17
|
5
|
1
|
56-21
|
56
|
2
|
Арсенал
|
24
|
14
|
8
|
2
|
49-22
|
50
|
3
|
Ноттингем Форест
|
24
|
14
|
5
|
5
|
40-27
|
47
|
4
|
Челси
|
24
|
12
|
7
|
5
|
47-31
|
43
|
5
|
Манчестер Сити
|
24
|
12
|
5
|
7
|
48-35
|
41
|
6
|
Ньюкасл
|
24
|
12
|
5
|
7
|
42-29
|
41
|
7
|
Борнмут
|
24
|
11
|
7
|
6
|
41-28
|
40
|
8
|
Астон Вилла
|
24
|
10
|
7
|
7
|
34-37
|
37
|
9
|
Фулхэм
|
24
|
9
|
9
|
6
|
36-32
|
36
|
10
|
Брайтон
|
24
|
8
|
10
|
6
|
35-38
|
34
|
11
|
Брентфорд
|
24
|
9
|
4
|
11
|
42-42
|
31
|
12
|
Кристал Пэлас
|
24
|
7
|
9
|
8
|
28-30
|
30
|
13
|
Манчестер Юнайтед
|
24
|
8
|
5
|
11
|
28-34
|
29
|
14
|
Тоттенхэм
|
24
|
8
|
3
|
13
|
48-37
|
27
|
15
|
Вест Хэм
|
24
|
7
|
6
|
11
|
29-46
|
27
|
16
|
Эвертон
|
23
|
6
|
8
|
9
|
23-28
|
26
|
17
|
Вулверхэмптон
|
24
|
5
|
4
|
15
|
34-52
|
19
|
18
|
Лестер
|
24
|
4
|
5
|
15
|
25-53
|
17
|
19
|
Ипсвич
|
24
|
3
|
7
|
14
|
22-49
|
16
|
20
|
Саутгемптон
|
24
|
2
|
3
|
19
|
18-54
|
9
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