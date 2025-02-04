Камбэк в Лондоне - ВИДЕО

Завершился 24-й тур английской Премьер-лиги по футболу.

İdman.biz сообщает, что последняя игра прошла в Лондоне.

«Челси» принимал дома «Вест Хэм». Хотя «аристократы» проигрывали по ходу матча, им удалось отыграться и победить. Команда Энцо Марески, забившая два гола после перерыва, занимает четвертое место.

Английская Премьер-Лига

24-й тур

3 февраля

00:00. Челси – Вест Хэм - 2:1

Турнирная таблица. М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 Ливерпуль 23 17 5 1 56-21 56 2 Арсенал 24 14 8 2 49-22 50 3 Ноттингем Форест 24 14 5 5 40-27 47 4 Челси 24 12 7 5 47-31 43 5 Манчестер Сити 24 12 5 7 48-35 41 6 Ньюкасл 24 12 5 7 42-29 41 7 Борнмут 24 11 7 6 41-28 40 8 Астон Вилла 24 10 7 7 34-37 37 9 Фулхэм 24 9 9 6 36-32 36 10 Брайтон 24 8 10 6 35-38 34 11 Брентфорд 24 9 4 11 42-42 31 12 Кристал Пэлас 24 7 9 8 28-30 30 13 Манчестер Юнайтед 24 8 5 11 28-34 29 14 Тоттенхэм 24 8 3 13 48-37 27 15 Вест Хэм 24 7 6 11 29-46 27 16 Эвертон 23 6 8 9 23-28 26 17 Вулверхэмптон 24 5 4 15 34-52 19 18 Лестер 24 4 5 15 25-53 17 19 Ипсвич 24 3 7 14 22-49 16 20 Саутгемптон 24 2 3 19 18-54 9

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