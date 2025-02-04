Один гол в матче "Галатасарая" - ВИДЕО

Завершился 22-й тур турецкой Суперлиги по футболу.
Как сообщает İdman.biz, в последней игре тура победил чемпион.
«Галатасарай» обыграл «Газиантеп» с разницей в один гол на выезде. Судьбу игры решил один гол. Отличился новичок команды Ахмет Кутуджу.
Турецкая Суперлига
22-й тур
3 февраля
21:00. «Газиантеп» - «Галатасарай» - 0:1
|
Турнирная таблица.
|
|
|
М
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Очки
|
1
|
Галатасарай
|
21
|
18
|
3
|
0
|
54-22
|
57
|
2
|
Фенербахче
|
21
|
16
|
3
|
2
|
55-22
|
51
|
3
|
Самсунспор
|
21
|
12
|
4
|
5
|
34-23
|
40
|
4
|
Эюпспор
|
21
|
11
|
6
|
4
|
34-19
|
39
|
5
|
Гезтепе
|
21
|
10
|
4
|
7
|
40-27
|
34
|
6
|
Башакшехир
|
21
|
9
|
5
|
7
|
39-30
|
32
|
7
|
Бешикташ
|
20
|
8
|
8
|
4
|
29-21
|
32
|
8
|
Касымпаша
|
21
|
6
|
10
|
5
|
37-40
|
28
|
9
|
Аланьяспор
|
21
|
7
|
7
|
7
|
25-28
|
28
|
10
|
Ризеспор
|
21
|
8
|
3
|
10
|
24-34
|
27
|
11
|
Трабзонспор
|
20
|
6
|
8
|
6
|
34-24
|
26
|
12
|
Газиантеп
|
21
|
7
|
5
|
9
|
26-29
|
26
|
13
|
Антальяспор
|
21
|
7
|
4
|
10
|
25-41
|
25
|
14
|
Коньяспор
|
21
|
6
|
6
|
9
|
27-33
|
24
|
15
|
Сивасспор
|
21
|
6
|
5
|
10
|
26-35
|
23
|
16
|
Кайсериспор
|
20
|
3
|
8
|
9
|
19-39
|
17
|
17
|
Бодрумспор
|
21
|
4
|
4
|
13
|
15-29
|
16
|
18
|
Хатайспор
|
21
|
1
|
7
|
13
|
23-40
|
10
|
19
|
Адана Демирспор
|
21
|
2
|
2
|
17
|
20-50
|
8
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