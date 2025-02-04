Один гол в матче "Галатасарая" - ВИДЕО

Завершился 22-й тур турецкой Суперлиги по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в последней игре тура победил чемпион.

«Галатасарай» обыграл «Газиантеп» с разницей в один гол на выезде. Судьбу игры решил один гол. Отличился новичок команды Ахмет Кутуджу.

Турецкая Суперлига

22-й тур

3 февраля

21:00. «Газиантеп» - «Галатасарай» - 0:1

Турнирная таблица. М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 Галатасарай 21 18 3 0 54-22 57 2 Фенербахче 21 16 3 2 55-22 51 3 Самсунспор 21 12 4 5 34-23 40 4 Эюпспор 21 11 6 4 34-19 39 5 Гезтепе 21 10 4 7 40-27 34 6 Башакшехир 21 9 5 7 39-30 32 7 Бешикташ 20 8 8 4 29-21 32 8 Касымпаша 21 6 10 5 37-40 28 9 Аланьяспор 21 7 7 7 25-28 28 10 Ризеспор 21 8 3 10 24-34 27 11 Трабзонспор 20 6 8 6 34-24 26 12 Газиантеп 21 7 5 9 26-29 26 13 Антальяспор 21 7 4 10 25-41 25 14 Коньяспор 21 6 6 9 27-33 24 15 Сивасспор 21 6 5 10 26-35 23 16 Кайсериспор 20 3 8 9 19-39 17 17 Бодрумспор 21 4 4 13 15-29 16 18 Хатайспор 21 1 7 13 23-40 10 19 Адана Демирспор 21 2 2 17 20-50 8

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