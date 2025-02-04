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Один гол в матче "Галатасарая" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
4 Февраля 2025 09:00
29
Один гол в матче "Галатасарая" - ВИДЕО

Завершился 22-й тур турецкой Суперлиги по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в последней игре тура победил чемпион.

«Галатасарай» обыграл «Газиантеп» с разницей в один гол на выезде. Судьбу игры решил один гол. Отличился новичок команды Ахмет Кутуджу.

Турецкая Суперлига
22-й тур
3 февраля
21:00. «Газиантеп» - «Галатасарай» - 0:1

Турнирная таблица.

М

Клуб

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1

Галатасарай

21

18

3

0

54-22

57

2

Фенербахче

21

16

3

2

55-22

51

3

Самсунспор

21

12

4

5

34-23

40

4

Эюпспор

21

11

6

4

34-19

39

5

Гезтепе

21

10

4

7

40-27

34

6

Башакшехир

21

9

5

7

39-30

32

7

Бешикташ

20

8

8

4

29-21

32

8

Касымпаша

21

6

10

5

37-40

28

9

Аланьяспор

21

7

7

7

25-28

28

10

Ризеспор

21

8

3

10

24-34

27

11

Трабзонспор

20

6

8

6

34-24

26

12

Газиантеп

21

7

5

9

26-29

26

13

Антальяспор

21

7

4

10

25-41

25

14

Коньяспор

21

6

6

9

27-33

24

15

Сивасспор

21

6

5

10

26-35

23

16

Кайсериспор

20

3

8

9

19-39

17

17

Бодрумспор

21

4

4

13

15-29

16

18

Хатайспор

21

1

7

13

23-40

10

19

Адана Демирспор

21

2

2

17

20-50

8

İdman.biz

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