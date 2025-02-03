Впервые в карьере Гвардиолы

Английская футбольная команда «Манчестер Сити» пропустила четыре и более голов за игру в четвертый раз в этом сезоне.

İdman.biz сообщает, что «Сити» проиграл со счетом 1:5 в выездном матче Премьер-лиги против «Арсенала».

Защитная линия манчестерского клуба оказалась беспомощной в предыдущих матчах против ПСЖ (2:4), Тоттенхэма (0:4) и Спортинга (1:4). Это первый подобный случай в тренерской карьере Пепа Гвардиолы. До сих пор команды под руководством испанского специалиста ни разу не пропускали более четырех голов четыре раза за сезон.

Отметим, что Гвардиола ранее тренировал испанскую «Барселону» и немецкую «Баварию».

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