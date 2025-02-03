4 Февраля 2025
RU

Впервые в карьере Гвардиолы

Мировой футбол
Новости
3 Февраля 2025 12:33
57
Впервые в карьере Гвардиолы

Английская футбольная команда «Манчестер Сити» пропустила четыре и более голов за игру в четвертый раз в этом сезоне.

İdman.biz сообщает, что «Сити» проиграл со счетом 1:5 в выездном матче Премьер-лиги против «Арсенала».

Защитная линия манчестерского клуба оказалась беспомощной в предыдущих матчах против ПСЖ (2:4), Тоттенхэма (0:4) и Спортинга (1:4). Это первый подобный случай в тренерской карьере Пепа Гвардиолы. До сих пор команды под руководством испанского специалиста ни разу не пропускали более четырех голов четыре раза за сезон.

Отметим, что Гвардиола ранее тренировал испанскую «Барселону» и немецкую «Баварию».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Новый Бэйл из Дании. Доргу должен взбодрить вялый "Манчестер Юнайтед"
3 Февраля 23:27
Мировой футбол

Новый Бэйл из Дании. Доргу должен взбодрить вялый "Манчестер Юнайтед"

Аморим начал процесс обновления состава МЮ, подписав молодого флангового игрока "Лечче"
Самые противоречивые футбольные звёзды. У Хаверца, Холанда и Онаны сложнейший сезон
3 Февраля 23:02
Мировой футбол

Самые противоречивые футбольные звёзды. У Хаверца, Холанда и Онаны сложнейший сезон

Их игра вызывает смешанную реакцию
Хейлунн, вратарь-неудачник и еще три игрока, которых почему-то не стали продавать в январе
3 Февраля 22:41
Мировой футбол

Хейлунн, вратарь-неудачник и еще три игрока, которых почему-то не стали продавать в январе

Эти пятеро точно не готовы играть в лучших клубах Европы
Из "Галатасарая" в "Фиорентину" - условия трансфера Дзаньоло
3 Февраля 21:27
Мировой футбол

Из "Галатасарая" в "Фиорентину" - условия трансфера Дзаньоло

Проведший первую часть сезона в "Аталанте" игрок забил два гола в 14 матчах
"Боруссия" усилилась
3 Февраля 20:14
Мировой футбол

"Боруссия" усилилась

Команду пополнил игрок сборной
15-я отставка в турецкой Суперлиге - Список
3 Февраля 19:50
Мировой футбол

15-я отставка в турецкой Суперлиге - Список

"Бодрум" расстался с Волканом Демирелем

Самое читаемое

Пашаев выиграл "Большой шлем" в Париже, Мамедалиев завоевал бронзу - ФОТО
1 Февраля 22:20
Дзюдо

Пашаев выиграл "Большой шлем" в Париже, Мамедалиев завоевал бронзу - ФОТО

В Париже сегодня начался турнир "Большого шлема" по дзюдо
От Вудгейта до Месси. 11 знаменитых футболистов, которые были удалены во время дебютного матча
2 Февраля 23:05
Мировой футбол

От Вудгейта до Месси. 11 знаменитых футболистов, которые были удалены во время дебютного матча

Они пережили это и в итоге стали ещё сильнее
Два гола в Товузе, ничья в Сумгайыте - ВИДЕО
1 Февраля 20:26
Азербайджанский футбол

Два гола в Товузе, ничья в Сумгайыте - ВИДЕО

Продолжается XXI тур Премьер-лиги
"Большой шлем" в Париже: Раджабли завоевал бронзу
2 Февраля 21:41
Дзюдо

"Большой шлем" в Париже: Раджабли завоевал бронзу

В первый день соревнований Руслан Пашаев (66 кг) стал чемпионом, а Рашид Мамедалиев (73 кг) завоевал бронзу