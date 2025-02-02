Пятая подряд победа "Фенербахче" - ВИДЕО

Продолжается 22-й тур Турецкой Суперлиги по футболу.

İdman.biz сообщает, что в первых двух матчах дня победу одержали «Касымпаша» и «Аланьяспор».

«Фенербахче», борющийся за чемпионство, победил в пятый раз подряд, обыграв «Ризеспор».

Турция

Суперлига, 22-й тур

2 февраля

14:30 «Адана Демирспор» – «Касымпаша» - 3:5

17:00 «Гёзтепе» – «Аланьяспор» - 0:1

20:00 «Фенербахче» - «Ризеспор» - 3:2

Турнирная таблица. М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 Галатасарай 20 17 3 0 53-22 54 2 Фенербахче 21 16 3 2 55-22 51 3 Самсунспор 21 12 4 5 34-23 40 4 Эюпспор 21 11 6 4 34-19 39 5 Гезтепе 21 10 4 7 40-27 34 6 Башакшехир 21 9 5 7 39-30 32 7 Бешикташ 20 8 8 4 29-21 32 8 Касымпаша 21 6 10 5 37-40 28 9 Аланьяспор 21 7 7 7 25-28 28 10 Ризеспор 21 8 3 10 24-34 27 11 Трабзонспор 20 6 8 6 34-24 26 12 Газиантеп 20 7 5 8 26-28 26 13 Антальяспор 21 7 4 10 25-41 25 14 Коньяспор 21 6 6 9 27-33 24 15 Сивасспор 21 6 5 10 26-35 23 16 Кайсериспор 20 3 8 9 19-39 17 17 Бодрумспор 21 4 4 13 15-29 16 18 Хатайспор 21 1 7 13 23-40 10 19 Адана Демирспор 21 2 2 17 20-50 8

İdman.biz