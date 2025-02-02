3 Февраля 2025
RU

Пятая подряд победа "Фенербахче" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
2 Февраля 2025 22:15
24
Пятая подряд победа "Фенербахче" - ВИДЕО

Продолжается 22-й тур Турецкой Суперлиги по футболу.

İdman.biz сообщает, что в первых двух матчах дня победу одержали «Касымпаша» и «Аланьяспор».

«Фенербахче», борющийся за чемпионство, победил в пятый раз подряд, обыграв «Ризеспор».

Турция
Суперлига, 22-й тур
2 февраля
14:30 «Адана Демирспор» – «Касымпаша» - 3:5

17:00 «Гёзтепе» – «Аланьяспор» - 0:1

20:00 «Фенербахче» - «Ризеспор» - 3:2

Турнирная таблица.

М

Клуб

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1

Галатасарай

20

17

3

0

53-22

54

2

Фенербахче

21

16

3

2

55-22

51

3

Самсунспор

21

12

4

5

34-23

40

4

Эюпспор

21

11

6

4

34-19

39

5

Гезтепе

21

10

4

7

40-27

34

6

Башакшехир

21

9

5

7

39-30

32

7

Бешикташ

20

8

8

4

29-21

32

8

Касымпаша

21

6

10

5

37-40

28

9

Аланьяспор

21

7

7

7

25-28

28

10

Ризеспор

21

8

3

10

24-34

27

11

Трабзонспор

20

6

8

6

34-24

26

12

Газиантеп

20

7

5

8

26-28

26

13

Антальяспор

21

7

4

10

25-41

25

14

Коньяспор

21

6

6

9

27-33

24

15

Сивасспор

21

6

5

10

26-35

23

16

Кайсериспор

20

3

8

9

19-39

17

17

Бодрумспор

21

4

4

13

15-29

16

18

Хатайспор

21

1

7

13

23-40

10

19

Адана Демирспор

21

2

2

17

20-50

8

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Кто лучший бомбардир в мире?
10:43
Мировой футбол

Кто лучший бомбардир в мире?

IFFHS определил лучших бомбардиров января
Салах выбран лучшим
09:30
Мировой футбол

Салах выбран лучшим

Второе место занял Килиан Мбаппе
5 голов в матче "Ювентуса", ничья в миланском дерби - ВИДЕО
09:01
Мировой футбол

5 голов в матче "Ювентуса", ничья в миланском дерби - ВИДЕО

В итальянской Серии А проходят матчи 23-го тура
Один гол в матче "Барселона" - "Алавес" - ВИДЕО
09:00
Мировой футбол

Один гол в матче "Барселона" - "Алавес" - ВИДЕО

В испанской Ла Лиге проходят матчи 22-го тура
От Вудгейта до Месси. 11 знаменитых футболистов, которые были удалены во время дебютного матча
2 Февраля 23:05
Мировой футбол

От Вудгейта до Месси. 11 знаменитых футболистов, которые были удалены во время дебютного матча

Они пережили это и в итоге стали ещё сильнее
"Айнтрахт" сыграл вничью, "Байер" победил - ВИДЕО
2 Февраля 22:28
Мировой футбол

"Айнтрахт" сыграл вничью, "Байер" победил - ВИДЕО

В немецкой Бундеслиге проходят матчи 20-го тура

Самое читаемое

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф
31 Января 15:26
Мировой футбол

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф

Центральный матч этого этапа состоится между "Манчестер Сити" и "Реалом"
Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"
31 Января 16:25
Мировой футбол

Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"

Команды, занявшие 9-24 места на этапе лиги, образовали восемь пар
Триллер в Товузе, один гол в матче "Нефтчи" - "Шамахы" - ВИДЕО
31 Января 20:24
Азербайджанский футбол

Триллер в Товузе, один гол в матче "Нефтчи" - "Шамахы" - ВИДЕО

Сегодня стартовал XXI тур Премьер-лиги
Фарид Гаибов встретился с представителями спортивных федераций - ФОТО
31 Января 18:30
Другие

Фарид Гаибов встретился с представителями спортивных федераций - ФОТО

Министр Фарид Гаибов поприветствовал представителей федераций и экспертов, рассказал о проделанной за последнее время работе и предстоящих задачах