МЮ проиграл, "Тоттенхэм" победил, "Арсенал" разгромил "Манчестер Сити" - 5:1! - ВИДЕО

В английской Премьер-лиге по футболу проходят матчи 24-го тура.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоятся три матча.

Большой интерес представлял матч между «Арсеналом», борющимся за чемпионство, и «Манчестер Сити», отстающим от него на шесть очков. Борьбы не получилось - "Канониры" разнесли угодивших в черную полосу "горожан" - 5:1!

"Манчестер Юнайтед" (МЮ) дома проиград "Кристал Пэласу" - 0:2. "Тоттенхэм" с тем же счетом обыграл на выезде "Брентфорд".

Англия

Премьер-лига, 24-й тур

2 февраля

18:00 Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас - 0:2

18:00 Брентфорд – Тоттенхэм - 0:2

20:30 Арсенал – Манчестер Сити - 5:1

Турнирная таблица. М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 Ливерпуль 23 17 5 1 56-21 56 2 Арсенал 24 14 8 2 49-22 50 3 Ноттингем Форест 24 14 5 5 40-27 47 4 Манчестер Сити 24 12 5 7 48-35 41 5 Ньюкасл 24 12 5 7 42-29 41 6 Челси 23 11 7 5 45-30 40 7 Борнмут 24 11 7 6 41-28 40 8 Астон Вилла 24 10 7 7 34-37 37 9 Фулхэм 24 9 9 6 36-32 36 10 Брайтон 24 8 10 6 35-38 34 11 Брентфорд 24 9 4 11 42-42 31 12 Кристал Пэлас 24 7 9 8 28-30 30 13 Манчестер Юнайтед 24 8 5 11 28-34 29 14 Тоттенхэм 24 8 3 13 48-37 27 15 Вест Хэм 23 7 6 10 28-44 27 16 Эвертон 23 6 8 9 23-28 26 17 Вулверхэмптон 24 5 4 15 34-52 19 18 Лестер 24 4 5 15 25-53 17 19 Ипсвич 24 3 7 14 22-49 16 20 Саутгемптон 24 2 3 19 18-54 9

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