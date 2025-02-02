МЮ проиграл, "Тоттенхэм" победил, "Арсенал" разгромил "Манчестер Сити" - 5:1! - ВИДЕО

В английской Премьер-лиге по футболу проходят матчи 24-го тура.
İdman.biz сообщает, что сегодня состоятся три матча.
Большой интерес представлял матч между «Арсеналом», борющимся за чемпионство, и «Манчестер Сити», отстающим от него на шесть очков. Борьбы не получилось - "Канониры" разнесли угодивших в черную полосу "горожан" - 5:1!
"Манчестер Юнайтед" (МЮ) дома проиград "Кристал Пэласу" - 0:2. "Тоттенхэм" с тем же счетом обыграл на выезде "Брентфорд".
Англия
Премьер-лига, 24-й тур
2 февраля
18:00 Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас - 0:2
18:00 Брентфорд – Тоттенхэм - 0:2
20:30 Арсенал – Манчестер Сити - 5:1
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Турнирная таблица.
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