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МЮ проиграл, "Тоттенхэм" победил, "Арсенал" разгромил "Манчестер Сити" - 5:1! - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
2 Февраля 2025 22:22
31
МЮ проиграл, "Тоттенхэм" победил, "Арсенал" разгромил "Манчестер Сити" - 5:1! - ВИДЕО

В английской Премьер-лиге по футболу проходят матчи 24-го тура.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоятся три матча.

Большой интерес представлял матч между «Арсеналом», борющимся за чемпионство, и «Манчестер Сити», отстающим от него на шесть очков. Борьбы не получилось - "Канониры" разнесли угодивших в черную полосу "горожан" - 5:1!

"Манчестер Юнайтед" (МЮ) дома проиград "Кристал Пэласу" - 0:2. "Тоттенхэм" с тем же счетом обыграл на выезде "Брентфорд".

Англия
Премьер-лига, 24-й тур
2 февраля
18:00 Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас - 0:2

18:00 Брентфорд – Тоттенхэм - 0:2

20:30 Арсенал – Манчестер Сити - 5:1

Турнирная таблица.

М

Клуб

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1

Ливерпуль

23

17

5

1

56-21

56

2

Арсенал

24

14

8

2

49-22

50

3

Ноттингем Форест

24

14

5

5

40-27

47

4

Манчестер Сити

24

12

5

7

48-35

41

5

Ньюкасл

24

12

5

7

42-29

41

6

Челси

23

11

7

5

45-30

40

7

Борнмут

24

11

7

6

41-28

40

8

Астон Вилла

24

10

7

7

34-37

37

9

Фулхэм

24

9

9

6

36-32

36

10

Брайтон

24

8

10

6

35-38

34

11

Брентфорд

24

9

4

11

42-42

31

12

Кристал Пэлас

24

7

9

8

28-30

30

13

Манчестер Юнайтед

24

8

5

11

28-34

29

14

Тоттенхэм

24

8

3

13

48-37

27

15

Вест Хэм

23

7

6

10

28-44

27

16

Эвертон

23

6

8

9

23-28

26

17

Вулверхэмптон

24

5

4

15

34-52

19

18

Лестер

24

4

5

15

25-53

17

19

Ипсвич

24

3

7

14

22-49

16

20

Саутгемптон

24

2

3

19

18-54

9

İdman.biz

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