5 голов в матче "Ювентуса", ничья в миланском дерби - ВИДЕО

В итальянской Серии А по футболу проходят матчи 23-го тура.
İdman.biz сообщает, что сегодня состоится четыре матча.
«Милан» и «Интер» сыграли в «Дерби делла Мадоннина». Напомним, что в этом сезоне «россонери» обыграли «нерадзурри» и в Серии А (2:1), и в Суперкубке Италии (3:2). На этот раз «Интер» спасся в концовке - 1:1.
Интересен был также матч «Ромы» с лидером «Наполи». Игра завершилась вничью со счетом 1:1. «Ювентус» принял «Эмполи» и разгромил соперника со счетом 4:1.
Италия
Серия А, 23-й тур
2 февраля
15:30 Ювентус – Эмполи - 4:1
18:00 Фиорентина – Дженоа - 2:1
21:00 Милан – Интер - 1:1
23:45 «Рома» — «Наполи» - 1:1
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Турнирная таблица.
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