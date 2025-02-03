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5 голов в матче "Ювентуса", ничья в миланском дерби - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
3 Февраля 2025 09:01
46
5 голов в матче "Ювентуса", ничья в миланском дерби - ВИДЕО

В итальянской Серии А по футболу проходят матчи 23-го тура.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоится четыре матча.

«Милан» и «Интер» сыграли в «Дерби делла Мадоннина». Напомним, что в этом сезоне «россонери» обыграли «нерадзурри» и в Серии А (2:1), и в Суперкубке Италии (3:2). На этот раз «Интер» спасся в концовке - 1:1.

Интересен был также матч «Ромы» с лидером «Наполи». Игра завершилась вничью со счетом 1:1. «Ювентус» принял «Эмполи» и разгромил соперника со счетом 4:1.

Италия
Серия А, 23-й тур
2 февраля
15:30 Ювентус – Эмполи - 4:1

18:00 Фиорентина – Дженоа - 2:1

21:00 Милан – Интер - 1:1

23:45 «Рома» — «Наполи» - 1:1

Турнирная таблица.

М

Клуб

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1

Наполи

23

17

3

3

38-16

54

2

Интер

22

15

6

1

56-19

51

3

Аталанта

23

14

5

4

49-26

47

4

Ювентус

23

9

13

1

39-20

40

5

Фиорентина

22

11

6

5

37-23

39

6

Лацио

22

12

3

7

38-30

39

7

Болонья

22

9

10

3

35-27

37

8

Милан

22

9

8

5

33-24

35

9

Рома

23

8

7

8

34-29

31

10

Удинезе

23

8

5

10

28-36

29

11

Торино

23

6

9

8

24-27

27

12

Дженоа

23

6

8

9

21-32

26

13

Лечче

23

6

5

12

18-41

23

14

Верона

23

7

2

14

26-48

23

15

Комо

23

5

7

11

27-38

22

16

Эмполи

23

4

9

10

22-33

21

17

Кальяри

22

5

6

11

23-36

21

18

Парма

23

4

8

11

29-42

20

19

Венеция

23

3

7

13

22-38

16

20

Монца

23

2

7

14

20-34

13

İdman.biz

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