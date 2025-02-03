5 голов в матче "Ювентуса", ничья в миланском дерби - ВИДЕО

В итальянской Серии А по футболу проходят матчи 23-го тура.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоится четыре матча.

«Милан» и «Интер» сыграли в «Дерби делла Мадоннина». Напомним, что в этом сезоне «россонери» обыграли «нерадзурри» и в Серии А (2:1), и в Суперкубке Италии (3:2). На этот раз «Интер» спасся в концовке - 1:1.

Интересен был также матч «Ромы» с лидером «Наполи». Игра завершилась вничью со счетом 1:1. «Ювентус» принял «Эмполи» и разгромил соперника со счетом 4:1.

Италия

Серия А, 23-й тур

2 февраля

15:30 Ювентус – Эмполи - 4:1

18:00 Фиорентина – Дженоа - 2:1

21:00 Милан – Интер - 1:1

23:45 «Рома» — «Наполи» - 1:1

Турнирная таблица. М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 Наполи 23 17 3 3 38-16 54 2 Интер 22 15 6 1 56-19 51 3 Аталанта 23 14 5 4 49-26 47 4 Ювентус 23 9 13 1 39-20 40 5 Фиорентина 22 11 6 5 37-23 39 6 Лацио 22 12 3 7 38-30 39 7 Болонья 22 9 10 3 35-27 37 8 Милан 22 9 8 5 33-24 35 9 Рома 23 8 7 8 34-29 31 10 Удинезе 23 8 5 10 28-36 29 11 Торино 23 6 9 8 24-27 27 12 Дженоа 23 6 8 9 21-32 26 13 Лечче 23 6 5 12 18-41 23 14 Верона 23 7 2 14 26-48 23 15 Комо 23 5 7 11 27-38 22 16 Эмполи 23 4 9 10 22-33 21 17 Кальяри 22 5 6 11 23-36 21 18 Парма 23 4 8 11 29-42 20 19 Венеция 23 3 7 13 22-38 16 20 Монца 23 2 7 14 20-34 13

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