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Игрока "Барселоны" доставили в больницу на машине скорой помощи

Мировой футбол
Новости
2 Февраля 2025 19:11
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Игрока "Барселоны" доставили в больницу на машине скорой помощи

Начало матча «Барселона» - «Алавес», проходившего в рамках 22-го тура Ла Лиги, запомнилось столкновением Гави и Томаша Конечны.

Как сообщает İdman.biz, футболисты столкнулись головами во время борьбы за мяч. В результате они оба упали. Игрок «Барселоны» Гави сообщил врачам, что хочет вернуться на поле, но ему не разрешили. Томаша увезли с поля на электромобиле.

В результате тренеры «Барселоны» и «Алавеса» были вынуждены провести замены на 14-й минуте, при счете 0:0.

Затем Гави на машине скорой помощи доставили в больницу для дальнейшего обследования. Сообщается, что он чувствует себя хорошо.

İdman.biz

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