Один гол в матче "Барселона" - "Алавес" - ВИДЕО

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 22-го тура.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоится четыре матча.

В первом матче дня претендент на чемпионство «Барселона» принял «Алавес», находящийся в группе аутсайдеров. Единственный гол в матче на 61-й минуте забил форвард "Барселоны" Роберт Левандовски.

Испания

Ла Лига, 22-1 тур

2 февраля

17:00 Барселона – Алавес - 1:0

19:15 Валенсия – Сельта - 2:1

21:30 Осасуна – Реал Сосьедад - 2:1

00:00 Бетис – Атлетик - 2:2

Турнирная таблица. М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 Реал Мадрид 22 15 4 3 50-21 49 2 Атлетико 22 14 6 2 37-14 48 3 Барселона 22 14 3 5 60-24 45 4 Атлетик 22 11 8 3 33-20 41 5 Вильярреал 22 10 7 5 44-33 37 6 Райо Вальекано 22 8 8 6 26-24 32 7 Осасуна 22 7 9 6 27-31 30 8 Мальорка 22 9 3 10 19-28 30 9 Бетис 22 7 8 7 25-28 29 10 Жирона 21 8 4 9 29-29 28 11 Реал Сосьедад 22 8 4 10 18-19 28 12 Севилья 22 7 7 8 24-30 28 13 Сельта 22 7 4 11 31-35 25 14 Хетафе 22 5 9 8 17-17 24 15 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23 16 Леганес 22 5 8 9 19-30 23 17 Эспаньол 22 6 5 11 21-33 23 18 Алавес 22 5 6 11 25-34 21 19 Валенсия 22 4 7 11 22-37 19 20 Вальядолид 22 4 3 15 15-47 15

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