Один гол в матче "Барселона" - "Алавес" - ВИДЕО

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 22-го тура.
İdman.biz сообщает, что сегодня состоится четыре матча.
В первом матче дня претендент на чемпионство «Барселона» принял «Алавес», находящийся в группе аутсайдеров. Единственный гол в матче на 61-й минуте забил форвард "Барселоны" Роберт Левандовски.
Испания
Ла Лига, 22-1 тур
2 февраля
17:00 Барселона – Алавес - 1:0
19:15 Валенсия – Сельта - 2:1
21:30 Осасуна – Реал Сосьедад - 2:1
00:00 Бетис – Атлетик - 2:2
|
Турнирная таблица.
|
|
|
М
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Очки
|
1
|
Реал Мадрид
|
22
|
15
|
4
|
3
|
50-21
|
49
|
2
|
Атлетико
|
22
|
14
|
6
|
2
|
37-14
|
48
|
3
|
Барселона
|
22
|
14
|
3
|
5
|
60-24
|
45
|
4
|
Атлетик
|
22
|
11
|
8
|
3
|
33-20
|
41
|
5
|
Вильярреал
|
22
|
10
|
7
|
5
|
44-33
|
37
|
6
|
Райо Вальекано
|
22
|
8
|
8
|
6
|
26-24
|
32
|
7
|
Осасуна
|
22
|
7
|
9
|
6
|
27-31
|
30
|
8
|
Мальорка
|
22
|
9
|
3
|
10
|
19-28
|
30
|
9
|
Бетис
|
22
|
7
|
8
|
7
|
25-28
|
29
|
10
|
Жирона
|
21
|
8
|
4
|
9
|
29-29
|
28
|
11
|
Реал Сосьедад
|
22
|
8
|
4
|
10
|
18-19
|
28
|
12
|
Севилья
|
22
|
7
|
7
|
8
|
24-30
|
28
|
13
|
Сельта
|
22
|
7
|
4
|
11
|
31-35
|
25
|
14
|
Хетафе
|
22
|
5
|
9
|
8
|
17-17
|
24
|
15
|
Лас-Пальмас
|
21
|
6
|
5
|
10
|
26-34
|
23
|
16
|
Леганес
|
22
|
5
|
8
|
9
|
19-30
|
23
|
17
|
Эспаньол
|
22
|
6
|
5
|
11
|
21-33
|
23
|
18
|
Алавес
|
22
|
5
|
6
|
11
|
25-34
|
21
|
19
|
Валенсия
|
22
|
4
|
7
|
11
|
22-37
|
19
|
20
|
Вальядолид
|
22
|
4
|
3
|
15
|
15-47
|
15
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