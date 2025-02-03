3 Февраля 2025
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Один гол в матче "Барселона" - "Алавес" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
3 Февраля 2025 09:00
44
Один гол в матче "Барселона" - "Алавес" - ВИДЕО

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 22-го тура.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоится четыре матча.

В первом матче дня претендент на чемпионство «Барселона» принял «Алавес», находящийся в группе аутсайдеров. Единственный гол в матче на 61-й минуте забил форвард "Барселоны" Роберт Левандовски.

Испания
Ла Лига, 22-1 тур
2 февраля
17:00 Барселона – Алавес - 1:0

19:15 Валенсия – Сельта - 2:1
21:30 Осасуна – Реал Сосьедад - 2:1
00:00 Бетис – Атлетик - 2:2

Турнирная таблица.

М

Клуб

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1

Реал Мадрид

22

15

4

3

50-21

49

2

Атлетико

22

14

6

2

37-14

48

3

Барселона

22

14

3

5

60-24

45

4

Атлетик

22

11

8

3

33-20

41

5

Вильярреал

22

10

7

5

44-33

37

6

Райо Вальекано

22

8

8

6

26-24

32

7

Осасуна

22

7

9

6

27-31

30

8

Мальорка

22

9

3

10

19-28

30

9

Бетис

22

7

8

7

25-28

29

10

Жирона

21

8

4

9

29-29

28

11

Реал Сосьедад

22

8

4

10

18-19

28

12

Севилья

22

7

7

8

24-30

28

13

Сельта

22

7

4

11

31-35

25

14

Хетафе

22

5

9

8

17-17

24

15

Лас-Пальмас

21

6

5

10

26-34

23

16

Леганес

22

5

8

9

19-30

23

17

Эспаньол

22

6

5

11

21-33

23

18

Алавес

22

5

6

11

25-34

21

19

Валенсия

22

4

7

11

22-37

19

20

Вальядолид

22

4

3

15

15-47

15

İdman.biz

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