Игрок "Реала" получил травму и выбыл на 2-3 недели

Центральный защитник испанской футбольной команды «Реал Мадрид» Антонио Рюдигер получил травму мышцы бедра правой ноги в матче 32-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (0:1).

Как передает İdman.biz, журналист Хавьер Бирланга сообщил в социальных сетях, что из-за этого 31-летний футболист может выбыть из строя на 2-3 недели.

Подчеркивается, что немецкий защитник не сможет принять участие в матче Ла Лиги против мадридского «Атлетико» (восьмого февраля) и первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Отметим, что Рюдигер был заменен на 15-й минуте матча с «Эспаньолом».

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