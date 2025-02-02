Фирмино нет места в составе - бразилец перейдет в "Фенербахче"?

Бразильский нападающий Роберто Фирмино может покинуть саудовскую футбольную команду «Аль-Ахли», где он является капитаном.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Talksport, причиной может стать перепополнение состава иностранцами после того, как саудовский клуб купил у «Порту» бразильца Галено за 50 миллионов евро.

Согласно лимиту на легионеров, в команде может быть 10 иностранных игроков, из которых одновременно могут выступать максимум восемь.

Помимо Фирмино и Галено, в состав «Аль-Ахли» входят Роджер Ибаньес, Александр (оба - Бразилия), Эдуард Менди (Сенегал), Мерих Демирал (Турция), Маттео Дамс (Бельгия), Габри Вега (Испания), Франк Кесси (Кот д'Ивуар), Риад Марез (Алжир) и Иван Тони (Англия).

Фирмино, перешедший из "Ливерпуля" в 2023 году, подписал контракт до 2026 года с зарплатой 20 миллионов евро в год. Однако 33-летний игрок не оправдал ожиданий: в прошлом сезоне он забил девять голов в 34 играх, а в этом - восемь в 24.

Сообщается, к Фирмино проявляет интерес турецкий «Фенербахче».

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