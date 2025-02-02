Тяжелый удар по "Аталанте" - ВИДЕО

Завершились три матча 23-го тура итальянской Серии А по футболу.
İdman.biz сообщает, что «Аталанта» завершила тур потерей очков.
Команда из Бергамо не смогла дома обыграть «Торино» , сыграв вничью. В результате команда потерпела тяжелый удар в гонке за чемпионство.
Италия Серия А
23-й тур
18:00. «Монца» - «Верона» - 0:1
18:00. Удинезе - Венеция - 3:2
21:00. «Аталанта» - «Торино» - 1:1
23:45. Болонья - Комо - 2:0
|
Турнирная таблица.
|
|
|
М
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Очки
|
1
|
Наполи
|
22
|
17
|
2
|
3
|
37-15
|
53
|
2
|
Интер
|
21
|
15
|
5
|
1
|
55-18
|
50
|
3
|
Аталанта
|
23
|
14
|
5
|
4
|
49-26
|
47
|
4
|
Лацио
|
22
|
12
|
3
|
7
|
38-30
|
39
|
5
|
Ювентус
|
22
|
8
|
13
|
1
|
35-19
|
37
|
6
|
Болонья
|
22
|
9
|
10
|
3
|
35-27
|
37
|
7
|
Фиорентина
|
21
|
10
|
6
|
5
|
35-22
|
36
|
8
|
Милан
|
21
|
9
|
7
|
5
|
32-23
|
34
|
9
|
Рома
|
22
|
8
|
6
|
8
|
33-28
|
30
|
10
|
Удинезе
|
23
|
8
|
5
|
10
|
28-36
|
29
|
11
|
Торино
|
23
|
6
|
9
|
8
|
24-27
|
27
|
12
|
Дженоа
|
22
|
6
|
8
|
8
|
20-30
|
26
|
13
|
Лечче
|
23
|
6
|
5
|
12
|
18-41
|
23
|
14
|
Верона
|
23
|
7
|
2
|
14
|
26-48
|
23
|
15
|
Комо
|
23
|
5
|
7
|
11
|
27-38
|
22
|
16
|
Эмполи
|
22
|
4
|
9
|
9
|
21-29
|
21
|
17
|
Кальяри
|
22
|
5
|
6
|
11
|
23-36
|
21
|
18
|
Парма
|
23
|
4
|
8
|
11
|
29-42
|
20
|
19
|
Венеция
|
23
|
3
|
7
|
13
|
22-38
|
16
|
20
|
Монца
|
23
|
2
|
7
|
14
|
20-34
|
13
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