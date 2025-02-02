Тяжелый удар по "Аталанте" - ВИДЕО

Завершились три матча 23-го тура итальянской Серии А по футболу.

İdman.biz сообщает, что «Аталанта» завершила тур потерей очков.

Команда из Бергамо не смогла дома обыграть «Торино» , сыграв вничью. В результате команда потерпела тяжелый удар в гонке за чемпионство.

Италия Серия А

23-й тур

18:00. «Монца» - «Верона» - 0:1

18:00. Удинезе - Венеция - 3:2

21:00. «Аталанта» - «Торино» - 1:1

23:45. Болонья - Комо - 2:0

Турнирная таблица. М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 Наполи 22 17 2 3 37-15 53 2 Интер 21 15 5 1 55-18 50 3 Аталанта 23 14 5 4 49-26 47 4 Лацио 22 12 3 7 38-30 39 5 Ювентус 22 8 13 1 35-19 37 6 Болонья 22 9 10 3 35-27 37 7 Фиорентина 21 10 6 5 35-22 36 8 Милан 21 9 7 5 32-23 34 9 Рома 22 8 6 8 33-28 30 10 Удинезе 23 8 5 10 28-36 29 11 Торино 23 6 9 8 24-27 27 12 Дженоа 22 6 8 8 20-30 26 13 Лечче 23 6 5 12 18-41 23 14 Верона 23 7 2 14 26-48 23 15 Комо 23 5 7 11 27-38 22 16 Эмполи 22 4 9 9 21-29 21 17 Кальяри 22 5 6 11 23-36 21 18 Парма 23 4 8 11 29-42 20 19 Венеция 23 3 7 13 22-38 16 20 Монца 23 2 7 14 20-34 13

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