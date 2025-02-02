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Тяжелый удар по "Аталанте" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
2 Февраля 2025 09:18
17
Тяжелый удар по "Аталанте" - ВИДЕО

Завершились три матча 23-го тура итальянской Серии А по футболу.

İdman.biz сообщает, что «Аталанта» завершила тур потерей очков.

Команда из Бергамо не смогла дома обыграть «Торино» , сыграв вничью. В результате команда потерпела тяжелый удар в гонке за чемпионство.

Италия Серия А
23-й тур
18:00. «Монца» - «Верона» - 0:1

18:00. Удинезе - Венеция - 3:2

21:00. «Аталанта» - «Торино» - 1:1

23:45. Болонья - Комо - 2:0

Турнирная таблица.

М

Клуб

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1

Наполи

22

17

2

3

37-15

53

2

Интер

21

15

5

1

55-18

50

3

Аталанта

23

14

5

4

49-26

47

4

Лацио

22

12

3

7

38-30

39

5

Ювентус

22

8

13

1

35-19

37

6

Болонья

22

9

10

3

35-27

37

7

Фиорентина

21

10

6

5

35-22

36

8

Милан

21

9

7

5

32-23

34

9

Рома

22

8

6

8

33-28

30

10

Удинезе

23

8

5

10

28-36

29

11

Торино

23

6

9

8

24-27

27

12

Дженоа

22

6

8

8

20-30

26

13

Лечче

23

6

5

12

18-41

23

14

Верона

23

7

2

14

26-48

23

15

Комо

23

5

7

11

27-38

22

16

Эмполи

22

4

9

9

21-29

21

17

Кальяри

22

5

6

11

23-36

21

18

Парма

23

4

8

11

29-42

20

19

Венеция

23

3

7

13

22-38

16

20

Монца

23

2

7

14

20-34

13

İdman.biz

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